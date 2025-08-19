Sometime In February: veröffentlichen neuen Track „A Safe Haven“

Die aufstrebenden, US-amerikanischen Instrumental-Progressive-Metaller Sometime In February haben kürzlich ihr neues Studioalbum Where Mountains Hide über InsideOutMusic/Sony Music veröffentlicht. Das aus Charlotte, North Carolina, stammende Gitarren-Trio präsentiert anspruchsvolle, aber zugängliche Kompositionen, die eine Reife zeigen, die weit über ihre kurze gemeinsame Zeit als Band hinausgeht.

Vor ihren ersten UK- und Europashows sowie einem Auftritt beim Prog Power Festival USA haben sie nun einen brandneuen Track mit dem Titel A Safe Haven veröffentlicht. Ein Gitarren-Playthrough zum Track ist hier zu sehen:

Die Band kommentiert:

„Als Gegenstück zu Hiding Place und Epilog zu Where Mountains Hide bildet A Safe Haven den Abschluss des aktuellen Zyklus von Sometime In February. Geschrieben und aufgenommen als richtiges Trio, nimmt der Song sich Zeit für stille, nachdenkliche Momente, lässt aber auch Platz, um Spaß zu haben und unsere funky- und heavy-Seiten zu zeigen. Es ist ein passender und zufriedenstellender Abschluss der Mountain Era, und wir konnten uns keinen besseren Weg vorstellen, unsere erste Reise über den großen Teich als Band zu feiern, als dies mit allen zu teilen!“