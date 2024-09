Split Chain: haben Musikvideo zu „(Re)-Extract“ feat. Softcult veröffentlicht

“The UK band have absorbed the grunge, shoegaze, nu metal, and emo of the late ’90s and early 2000s, and they spit it all back out” – BrooklynVegan

Seit ihrer Gründung im Jahr 2023 haben die britischen Split Chain – Sänger Roberto Martinez-Cowles, die Gitarristen Oli Bowles und Jake Reid, Bassist Tom Davies und Schlagzeuger Aaron Black – mit ihrer dreisten Mischung aus Shoegaze- und Nu-Metal-Einflüssen, die sie „Nu-Gaze“ nennen, für Furore gesorgt. Unterstützt durch eine Handvoll selbst veröffentlichter Tracks, die bis heute 10 Millionen Streams erreicht haben, hat diese organische Dynamik nun dazu geführt, dass sie von Epitaph Records unter Vertrag genommen wurden, wo sie ihre globale Reichweite sicherlich weiter ausbauen werden.

Nachdem man sich im Juni zusammengetan hat, um Split Chains energiegeladenen Kracher Haven zu veröffentlichen, veröffentlicht das Fünfergespann nun seine zweite Single unter dem neuen Labeldach, (Re)-Extract (Feat. Softcult).

Als Rekonstruktion einer frühen Split Chain-Veröffentlichung taucht der düster-melodische Track in ein dichtes Arrangement aus dröhnenden Gitarren und donnernden Drums ein, die in melancholische Strophen und eine hypnotische Hook übergehen.

Inspiriert von Sucht-Erfahrungen der Band, erklären sie: „Es ist so einfach, in negativen Spiralen stecken zu bleiben, sich die Niederlage einzugestehen und sie als Teil von dir und deiner Persönlichkeit zu akzeptieren; obwohl es tatsächlich möglich ist, einen Ausweg zu finden.“

Schaut euch unten das dazugehörige Musikvideo an, das von der Band selbst gedreht und geschnitten wurde:

„Wir haben uns schon immer zu Künstlern hingezogen gefühlt, die Grenzen überschreiten und etwas wirklich Einzigartiges schaffen“, kommentiert Brett Gurewitz, Inhaber und Gründer des Labels, das Signing. „Split Chain fangen den Geist der Innovation mit ihrem Sound ein, indem sie rohe Emotionen und klangliche Strukturen auf eine frische und kraftvolle Art und Weise miteinander verbinden. Wir freuen uns, sie in der Epitaph-Familie willkommen zu heißen.“

Zur Bekanntgabe der Zusammenarbeit sagt die Band: „Wir hätten uns nie vorstellen können, dass wir einmal in der Lage sein würden, in der wir heute sind; wir sind positiv geschockt. Epitaph ist ein Label, mit dem wir alle aufgewachsen sind und durch das wir neue Musik entdeckt haben, was einen großen Einfluss auf unser aller Leben hatte. Wir können dem Team von Epitaph nicht dankbarer sein, dass sie uns eine Chance gegeben haben.“

Für die Mitglieder von Split Chain schloss sich mit der Wiederaufnahme des Songs ein Kreis: „Jetzt zurückzublicken und stolz darauf zu sein, dass wir uns selbst die Stirn geboten haben, lebensverändernde Entscheidungen getroffen haben, um unsere Lebensumstände durch unsere Freundschaften und unsere Kunst zu verbessern, und dass dies uns alle an einen Ort gebracht hat, von dem wir nur träumen konnten, ist überwältigend.“

Die Band wurde als kreatives Ventil gegründet, während sie sich auf dem Weg zur Genesung von ihrer Sucht befanden, und die Bandmitglieder fanden über die heilende Kraft der Musik zueinander und schlossen sich zusammen. Indem sie ihre persönlichen Kämpfe in emotional aufgeladenen Songs verarbeiten, haben sie eine wachsende Fangemeinde gewonnen, die sich von ihrer Verletzlichkeit und Ehrlichkeit angezogen fühlt. „Wir schrieben Musik als Flucht, als Ablenkung, um das zu schaffen, was wir hören wollten“, erklärt die Band. „Am Ende haben wir das, was wir geschaffen haben, so sehr geliebt, dass daraus Split Chain entstanden ist.“

Im Oktober sind Split Chain gemeinsam mit Boston Manor und Trophy Eyes auf Europa-Tournee und machen auch bei uns Station:

05.10. Münster – Skaters Palace Café

06.10. Leipzig – Naumanns

10.10. Nürnberg – Z-Bau

11.10. CH-Aarau – Kiff

