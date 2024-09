The Hu: erhalten Impala Double Gold Award in Leipzig

Die mongolische Band The Hu erhielt den begehrten Impala Double Gold Award für mehr als 150.000 verkaufte Einheiten ihres Debütalbums The Gereg (2019) innerhalb Europas. Die Übergabe fand durch ihr Label Better Noise Music vor der Show am 13. September im ausverkaufen Leipziger Felsenkeller statt, bei der abends mehr als 1700 Fans und Gäste anwesend waren. Ein Kamerateam der ARD war zudem vor Ort und berichtete in der Samstagsausgabe des täglichen Boulevard Magazins Brisant vom Konzert. Der Beitrag steht hier zum Abruf bereit (ab Minute 19:25 min).

The Hu befinden sich aktuell auf Europa-Tour und machen im Rahmen dessen für fünf Shows (Leipzig, Saarbrücken, Wien, Zürich und Lausanne) im GSA-Raum Halt. Unterstützt werden sie dabei durch ihre Better Noise Music Label-Kollegen von Solence. Die Tour startete am 4. September in Helsinki und endet am 26. September in Madrid.

Im Anschluss daran geht es für die Band weiter in die USA, wo sie die Heavy Metal Giganten von Iron Maiden im Rahmen ihrer The Future Past Tour von Oktober bis November als Support begleiten werden. Zudem finden parallel weitere Headline Shows statt, bei denen The Hu wiederum von ihren BNM Label-Kollegen The Funeral Portrait unterstützt werden.

Im Juni diesen Jahres haben The Hu ihr erstes Live-Album Live At Glastonbury veröffentlicht, das im Rahmen ihres Auftritts beim legendären Festival in UK im Jahr 2023 aufgenommen wurde. Das aktuelle zweite Studioalbum Rumble Of Thunder Deluxe erschien im Sommer letzten Jahres.

The Hu online:

Website | Instagram | Facebook