Starlight Ritual: veröffentlichten „Omenkillers“, einen weiteren Song vom kommenden Album „Rogue Angels“

Die Hard Rocker von Starlight Ritual haben einen weiteren Song aus ihrem zweiten Album Rogue Angels vorgestellt, das am 31. Oktober 2025 über High Roller Records erscheinen wird.

Das Musikvideo zum Titel Omenkillers ist hier verfügbar:

Starlight Ritual wurde 2013 in Montréal, Québec, gegründet von den Gitarristen J.F. Bertrand und Dan Toupin. Ursprünglich war es Bertrands Idee, ein Doom/Psychedelic-Projekt zu starten, und bald wurden der Bassist Mat Forge und der Schlagzeuger Louis Lecomte rekrutiert. Dan und J.F. schrieben ein vollständiges Album mit doomigen, schweren/progressiven instrumentalen Klängen. Einige dieser Stücke fanden ihren Weg auf das selbstbetitelte Debütalbum der Band im Jahr 2015 (technisch gesehen ein selbstproduziertes EP mit vier Songs, jedoch mit einer Laufzeit von fast 40 Minuten). Damian Ritual trat Anfang 2014 als Sänger der Band Starlight Ritual bei. Seitdem veröffentlichten sie eine weitere EP mit dem Titel Age Of The Universe (2016), gefolgt von ihrem ersten Album Sealed In Starlight auf Temple Of Mystery (2021).

Damian kommentiert: „Our early work featured longer, more psychedelic tracks meant for zoning out, but I never felt that truly represented what the band could be. On the Age Of The Universe EP, we started leaning into a more classic heavy metal sound. By the time we released Sealed In Starlight, we had really found our identity: traditional heavy metal with epic flair, channeling the likes of Manowar and Running Wild, as well as older influences like Thin Lizzy and Rainbow. We blend the styles we love and make them our own. If I had to put a label on it, I’d call it ‚Epic Hard Rocking Traditional Metal‘ – if that’s even a real genre!“

Rogue Angels – Trackliste:

1. Lost Among The Fold

2. Rogue Angels

3. Crusaders

4. Far Beyond The Storm

5. Of Words

6. Omenkillers

7. The Law

8. On The Run

9. Exodus

10. Aftermath

Starlight Ritual sind:

Damian Ritual – Gesang & Bass

Dan Toupin – Gitarren & Keyboards

J.F. Bertrand – Schlagzeug

Starlight Ritual online:

https://www.facebook.com/starlightritual

https://www.instagram.com/starlightritual