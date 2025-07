Steve Strater: veröffentlicht Solo-Single „Around“

Am 13.06.2025 war es soweit: Steve Strater, charismatischer Frontmann der bekannten Rockband Hunter (Rock’n’Roll VIP), startet mit seiner ersten Solo-Single Around in ein neues kreatives Kapitel. Der kraftvolle Rocksong ist mehr als nur ein musikalisches Debüt – er ist ein Statement einer Generation im Wandel.

Mit treibenden Gitarrenriffs, donnernden Drums und Straters markanter Stimme liefert Around einen emotional aufgeladenen und klanglich explosiven Rocktrack, der die Herausforderungen und Hoffnungen unserer Zeit aufgreift. Gleich die erste Zeile – „Die Welt, die ich kannte, liegt in der Vergangenheit begraben“ – setzt den Ton: Es geht um Verlust, Veränderung und Neuanfang. Die Botschaft ist klar: „Die Welt hat sich umgedreht“ – wir stehen auf neuem Boden, mitten im Wandel.

Ein besonderes Highlight ist das leidenschaftliche Gitarrensolo von Steven Brandy, Gitarrist der Band Hunter, das dem Song eine zusätzliche emotionale Tiefe und klangliche Wucht verleiht.

Around spricht Fans von Aerosmith, The Rolling Stones oder The Black Crowes ebenso an wie Liebhaber moderner Rockklänge mit Tiefgang. Roh, reflektiert und mitreißend – der Song ist bereit für die großen Bühnen und eure Playlists.