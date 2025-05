Steve Von Till: kündigt europäische Livetermine zum Support seines neuen Albums an

Frisch zurück von seinem Roadburn Festival-Auftritt, kündigt Steve Von Till europäische Livetermine für sein neues und siebtes Album Alone In A World Of Wounds an, das am 16. Mai über Neurot Recordings erschienen ist. Support auf der Tour ist Greet (Matthew Broadly von der UK Black Metal Band Dawn Ray’d).

26.06.25 DE, Berlin – Peter Edel

27.06.25 CZ, Prague – Dobeška Theatre

28.06.25 PL, Krakow – Hyde Park

29.06.25 PL, Warsaw – Niebo

01.07.25 SI, Ljubljana – Kino Šiška

03.07.25 IT, Padova – Anfiteatro del Venda

04.07.25 CH, Martigny – Sunset Bar

06.07.25 FR, Lille – L’Áéronef

09.07.25 NL, Groningen – Lutherse Kerk

10.07.25 NL, Haarlem – Nieuwe Kerk

11.07.25 NL, Eindhoven – Rozenknopje

12.07.25 DE, Dortmund – Pauluskirche

13.07.25 DE, Leipzig – UT Connewitz

15.07.25 DE, Wiesbaden – Schlachthof Wiesbaden|Kesselhaus

16.07.25 DE, Karlsruhe – Jubez

17.07.25 DE, München – TBA

18.07.25 HU, Budapest – TBA

Alone In A World Of Wounds Tracklist:

1 – The Corpse Road

2 – Watch Them Fade

3 – Horizons Undone

4 – Distance

5 – Calling Down The Darkness

6 – The Dawning Of The Day (Insomnia)

7 – Old Bent Pine

8 – River Of No Return

Steve Von Till – Alone In A World Of Wounds – Platteninfo:

Körperlich umhüllend, ahnungsvoll schön und auf den animistischen Geist der natürlichen Welt zurückgreifend, pflügt Alone In A World Of Wounds eine ganz andere Furche als alles, was Steve bisher gemacht hat. Es ist ein Album voller mitreißender, gotisch angehauchter Americana, abgedrehter Drones, wunderschöner, weltabgewandter Gesangsmelodien und sich langsam entfaltender Cello-Arrangements. Um es ganz offen zu sagen: Fans von Nick Cave, Talk Talk, PJ Harvey, Low, Mark Lanegan, Brian Eno und dergleichen werden diesem Album ihre Aufmerksamkeit schenken.

Ursprünglich inspiriert von der harmonischen Resonanz von Klavier und Synthesizern und seiner langjährigen Vorliebe für Ambient-Musik, öffnet Alone In A World Of Wounds seine Stimme auf eine Weise, wie er es noch nie zuvor getan hat. Das Album sucht nach tieferer Verbundenheit, reflektiert über das Leben mit der Trauer über unsere Trennung von der natürlichen Welt und verlässt sich auf die Intuition des Bauchgefühls, um dem ursprünglichen kreativen Zustand näher zu kommen. All diese Aspekte sind der Schlüssel zu Von Tills kreativem Prozess. Und auch wenn Alone In A World Of Wounds weit von der ätzenden Aggression von Neurosis entfernt sein mag – die lebensspendende Energie des Punkrock und die DIY-Ethik bieten ihm weiterhin tiefe Inspiration und Erdung.

Bei diesen Live-Terminen wird Steve mit Dave French an den Synthesizern, dem Schlagzeug und dem Bass und Brent Arnold am Cello auftreten, wobei Michaela Lilla Bos aus Budapest in der ersten Woche der Shows das Cello übernimmt.