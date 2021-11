Storm Seeker: haben „Drag O Below (Calm Seas Version)“ [Official Music Video] veröffentlicht

Hoooray Ihr Piraten! Draußen ist es inzwischen ungemütlich und kalt geworden. Was gibt es da besseres, als Storm Seeker in ihre bereits bekannte und lieb gewonnene Hafenkneipe zu folgen, in der sie seit dem 05.11. ihre neue Single Drag O Below (Calm Seas Version) zum Besten geben? Der Song ist der dritte und letzte Vorgeschmack auf ihr am 26.11.2021 erscheinendes Akustikalbum Calm Seas Vol.1.

Der Song ist ein Liebeslied an die See und all die süßen Versprechungen, die sie dem gutgläubigen, rastlosen Seemann macht. Sie zieht ihn verführerisch lockend in ihren Bann – und am Ende hinunter auf den Meeresgrund. Oh Seemann, welch naiver Tor Du doch bist…

Musikalisch reiht sich die Single Drag O Below (Calm Seas Version) in die Riege ihrer Vorgänger ein und sticht durch markante Akkordeonklänge, die den Beat vorgeben, heraus. Da stampft jedes Holzbein im Takt mit – ob es will, oder nicht. Ein elegantes Pendant dazu bilden die melodiösen Celli-Soli, die dem Song das gewisse Etwas verleihen. Die Kirsche auf der Torte, äh das Salz im Matjes, liefert Timothy mit seinem wunderbar dreckigen, fast schon rotzigen Gesang.

Wir können es kaum noch erwarten, bis Calm Seas Vol. 1 endlich die sieben Weltmeere der Streamingportale und Plattenläden erobert. Und Ihr?

Bestellt Calm Seas Vol. 1 hier vor: https://bit.ly/3wgicdw

Line-Up:

Timothy Abor – Lead Vocals, Bass

Olaf Abor – Guitars, Vocals

Sandy Mcgnomsen – Cello, Nyckelharpa, Vocals

Fabi – Hurdy Gurdy, Recorder, Vocals

Ughar Der Schrecklich Durstige – Keyboards

https://www.storm-seeker.com/

https://www.facebook.com/Stormseekerband