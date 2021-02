Storm Seeker: Sea Shanty Folk Session von „Wellerman“

Die guten Nachrichten aus dem Hause Storm Seeker reißen nicht ab!

Nachdem das am 29.01.2021 veröffentlichte Album Guns Don’t Cry Platz 94 der deutschen Albumcharts erreichte, geht nun der Song Wellerman in der Sea Shanty Folk Session-Version von Storm Seeker förmlich durch die Decke.

Seitdem der singende Postbote Nathan Evans mit seiner TikTok-Version des Sea Shantys Wellerman einen weltweiten viralen Hit gelandet hat, ist das Lied in aller Ohren und Munde.

Unsere Folk Metal-Piraten von Storm Seeker hat das dazu inspiriert, ihre eigene Version des Songs zu veröffentlichen. „Wir haben all die tollen Versionen des Wellermans gesehen und der Ohrwurm hat uns nicht mehr losgelassen, also beschlossen wir, unsere eigene Akustik-Piraten-Version zu machen!“, so die Düsseldorfer. Und so waren sie mit ihrer „Sea Shanty Folk Session“ mit die ersten, die das Lied nicht a cappella, sondern mit instrumentaler Begleitung aufgenommen haben.

Nicht nur, dass ihre Version so gut ankommt, dass sie innerhalb eines Monats über 150.000 Aufrufe auf Spotify, sowie YouTube und bereits über 500.000 Klicks auf TikTok verbuchen konnte. Auch in den NBC News in den USA und im deutschen SAT1 Frühstücksfernsehen wurde bereits über den unfassbaren Erfolg des TikTok Clips von Storm Seeker berichtet.

Wir freuen uns zusammen mit der Band über diesen großartigen Erfolg und hoffen, dass diese besondere Version des Wellerman noch lange über die musikalischen sieben Weltmeere segeln wird.

Line-Up:

Timothy Abor – Lead Vocals, Bass

Olaf Abor – Guitars, Vocals

Sandy Mcgnomsen – Cello, Nyckelharpa, Vocals

Fabi – Hurdy Gurdy, Recorder, Vocals

Ughar Der Schrecklich Durstige – Keyboards

Quelle: NoCut