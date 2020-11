Storm Seeker: veröffentlichen ihre neue Single „How To Be A Pirate“

Heute, am 27.11.2020 erzählen uns die Folk-Metal Piraten von Storm Seeker in ihrer neuen Single How To Be A Pirate wie es ist, als waschechter Pirat die sieben Weltmeere unsicher zu machen. Storm Seeker servieren uns damit ein weiteres Appetithäppchen auf das am 29.01.2021 erscheinende Album Guns Don’t Cry.

In ihrer neuen Single liefern die fünf Düsseldorfer um Frontmann Timothy Abor eine Anleitung, wie man zum Schrecken der Seefahrer und Hafendirnen wird. Dabei dürfen ein Papagei, ein Schiff (oder Vergleichbares), sowie ordentlich Rum natürlich nicht fehlen.

How To Be A Pirate ist eine echte Hymne, die alle Stärken der Band vereint und ab dem ersten Hören zum Mitsingen einlädt.

Quelle: M2 Mediaconsulting