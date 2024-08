Summer Breeze 2025: haben erste Bandwelle verkündet

Das Summer Breeze präsentiert euch die erste Bandwelle für 2025. Bereits am Festivalmittwoch startete der VVK für 2025 nach einer gefeierten Trailerpremiere auf der Main Stage mit den Namen der ersten Bandwelle:

Machine Head, Gojira, In Extremo, Dimmu Borgir, Tarja & Marko Hietala, Donots, The Halo Effect, ASP, Wind Rose, Cult Of Luna, August Burns Red, Static-X, Fit For A King, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Obituary, Royal Republic, Fiddler’s Green, Destruction, Counterparts, Septicflesh, Annisokay, Hanabie, Unleashed, Rivers Of Nihil, Between The Buried And Me, Gutalax, Gaerea, Spite, Angelus Apatrida, Angelmaker, Benighted, Thrown, April Art, League Of Distortion, Non Est Deus, Slope, Allt, Hiraes und Avralize.

Ein Restkontingent der 30.000 Early Bird Festivaltickets für das Summer Breeze 2025 ist noch bis 31.08.2024 verfügbar!

www.summer-breeze.shop

Das Summer Breeze findet nächstes Jahr vom 13.08. bis zum 16.08. statt.

Infos & Mehr: www.summer-breeze.de