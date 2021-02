Suzi Quatro: erste Single und Video vom neuen Album online

Die „Queen of Rock ’n‘ Roll“ Suzi Quatro veröffentlicht die erste Single und das dazugehörige Video zum Song The Devil In Me! Der Song ist auch auf dem kommenden gleichnamigen Studioalbum The Devil In Me zu finden. Das Single-Cover wurde von dem bekannten brasilianischen Neo-Pop Künstler Romero Britto kreiert.

Das neue Album The Devil In Me erscheint über SPV/Steamhammer am 26. März 2021 als CD DigiPak, 2LP Gatefold, Download und Stream: https://SuziQuatro.lnk.to/TheDevilInMe

Suzi Quatro live:

2021

09.05. DE-Dessau – Anhalt Arena

10.05. DE-Dresden – Kulturpalast

14.05. DE-Mönchengladbach – Red Box

17.05. DE-Berlin – Friedrichstadtpalast

22.05. DE-Siegen/Hilchenbach – KulturPur

28.05. DE-Stuttgart – Liederhalle

26.06. DE-Neuleiningen – Burgsommer

01.08. DE-Seebronn – Rock of Ages Festival

04.08. DE-Monschau – Burg Monschau

14.08. DE-Mülheim – Freilichtbühne

21.08. DE-Rust – Europa Park

03.09. DE-Cottbus – Stadthalle

04.09. DE-Zwickau – Stadthalle

05.09. DE-Dexheim – Kultur auf dem Hof

03.10. DE-Neuruppin – Kulturkirche (ausverkauft)

06.11. DE-Mannheim – Rosengarten

18.12. DE-Leipzig-Arena

2022

30.04. DE- Obertraubling – Airport-Eventhall

27.05. DE-Wuppertal – Historische Stadthalle

28.05. DE-Dillingen – Lokschuppen

03.06. DE-Ulm – CCO Halle

15.10. DE-Fulda – Esperantohalle

16.10. DE-Augsburg – Kongress am Park

20.10. DE-Friedrichshafen – Graf Zeppelin Haus

