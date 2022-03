Talheim Records Verlosung 2022: Part 1 mit Soupir Astral, Afraid Of Destiny, Trollskogen u. v. m.

Time For Metal und Talheim Records führen euch aus dem frostigen Winter und werden euch in den nächsten Wochen mit vollgepackten Extreme Metal Paketen beglücken. Den Anfang machen gleich zwei Sets aus jeweils sieben Alben des Labels aus dem schönen Wien in Österreich. Zur Homepage des Labels geht es direkt HIER!

Wir haben zweimal folgende Gewinne für euch:

Afraid Of Destiny – S.I.G.H.S.

Obskene Sonare – Der Letzte Weiße Hirsch

Korzo – Advancing In Circles

Trollskogen – Die Weisheit Des Einsiedlers

Durkheim – Dehumanization

Lost In Desolation – Mourning II

Soupir Astral – L’Eternelle Traversee

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 23.03.2022!

Time For Metal und Talheim Records wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Einsendeschluss Wednesday 23rd of March 2022 12:00:00 AM Teilnahmeformular:

