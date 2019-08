Tarja: enthüllt erste Songausschnitte aus „In The Raw“

Kurz bevor Tarja am Freitag dieser Woche ihr neues Studioalbum In The Raw veröffentlicht, können Fans in einem exklusiven Prelistening die ersten Songausschnitte hören.

Euphorisch bezeichnen es Fans als „Masterpiece“, ihr bis dato bestes Album und freuen sich einstimmig auf diesen Freitag.

Auch das hochwertige Box Set, welches mit dem aufwendig produzierte Digipak und weiteren Gimmicks glänzt, wird von Fans sehnsüchtig erwartet.

Tarja lässt es sich nicht nehmen, es in folgendem Unboxing-Video selbst zu präsentieren:

Auf dem neuen Studioalbum In The Raw glänzt Tarja erneut mit atemberaubender Stimme. Die Sängerin kombiniert darauf gekonnt Rock und Metal, ohne ihren charakteristisch melodischen Stil zu verlieren. Das Nackte, das Rohe wird hier in Einklang mit Tarjas anfänglichen Gefühlen im Albumprozess und den tief-persönlichen Texten gebracht. Dabei öffnet sie sich stärker, als jemals zuvor. Einfach ausgedrückt: In The Raw ist ein vergoldetes Wunderwerk.

In The Raw wird am 30. August 2019 als CD Digipak (hochwertig-produzierte limitierte Erstauflage inkl. Hardcover O-Card), 2LP+Download, Limited Box Set und digital via earMUSIC veröffentlicht.

Das Album kann hier vorbestellt werden:

https://tarja.lnk.to/InTheRaw/

http://tarja.tmstor.es/

In The Raw Tracklist:

01. Dead Promises with Björn “Speed” Strid

02. Goodbye Stranger with Cristina Scabbia

03. Tears In Rain

04. Railroads

05. You And I

06. The Golden Chamber

Awaken

Loputon Yö

Alchemy

07. Spirits Of The Sea

08. Silent Masquerade With Tommy Karevik

09. Serene

10. Shadow Play

www.tarja-intheraw.com

www.ear-music.net

