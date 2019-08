Edenbridge: haben neue Single und Lyrik-Video veröffentlicht

Die österreichische Symphonic Metal-Band Edenbridge hat eine neue Digital-Single und das dazugehörige Lyrik-Video veröffentlicht: Live And Let Go ist auch auf dem kommenden Studioalbum Dynamind zu finden.

Das Lyrik-Video ist hier zu sehen:

Dynamind erscheint über Steamhammer/SPV weltweit am 25. Oktober 2019 als limitiertes Boxset, 2CD Digipak, 2LP Gatefold Version, Download und Stream: https://Edenbridge.lnk.to/Dynamind

Line-Up:

Sabine Edelsbacher – Vocals

Lanvall – Guitars & Keyboards

Dominik Sebastian – Guitars

Stefan Gimpl – Bass

Johannes Jungreithmeier – Drums

http://www.edenbridge.org

https://www.facebook.com/EdenbridgeOfficial/

https://www.facebook.com/steamhammerofficial/

