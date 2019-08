Agnostic Front: auf der Persistence Tour 2020

Die legendären NYHC Pioniere Agnostic Front sind als Teil der 2020er-Ausgabe der renommierten Persistence Tour bestätigt worden.

Persistence Tour 2020

Gorilla Biscuits

Agnostic Front

+ more TBA

15.01. DE Hamburg – Grosse Freiheit 36

16.01. DE Wiesbaden – Schlachthof

17.01. PL Wroclaw – A2

18.01. DE Dresden – Eventwerk

19.01. BE TBA

20.01. CH Zürich – X-tra

21.01. DE München – Backstage Werk

22.01. CZ Brno – Sono

23.01. DE Berlin – Astra

24.01. DE Würzburg – Posthalle

25.01. DE Oberhausen – Turbinenhalle

26.01. UK London – O2 Forum Kentish Town

Die Band spielt derzeit die letzten Shows ihrer diesjährigen Europa-Sommer-Tour

28.08. SE Stockholm – Kraken

29.08. SE Gothenburg – Musikens Hus

30.08. DE Flensburg – Roxy

31.08. DE Niedergörsdorf – Spirit Festival

Erst im Februar feierte die hochgelobte Doku über die Genre-Pioniere Agnostic Front, The Godfathers Of Hardcore, auf dem Berlin Independent Film Festival Deutschland-Premiere feiern.

Roger Miret und Vinnie Stigma sind Dreh- und Angelpunkte des New York Hardcore (NYHC), und ihre Band Agnostic Front spielte eine Schlüsselrolle darin, den Sound und Verhaltenskodex dieser noch immer aufstrebende Bewegung zu definieren, zu formen und zu etablieren. Anders als dutzende Bands, die kamen und gingen und ihren Beitrag geleistet haben, sind Agnostic Front noch immer in Topform – nach elf Studioalben und über 30 Jahren Bandgeschichte.

In einer Zeit, in der die Apathie und Selbstgefälligkeit steigt, sind die Botschaften, die Agnostic Front in ihrer Musik überbringen, heute genauso releveant wie sie es in den 1980er Jahren waren, als die Bandmitglieder verarmt, rauflustig und ehrgeizig ums nackte Überleben, aber auch für das Durchhalten ihrer unsteten, jedoch höchst inspirierenden Band kämpften.

Roger und Vinnie sind und bleiben Sinnbilder des Hardcore, die Ausdauer, Bruderschaft, Stärke gegen Unterdrückung und denn Willen, allen Widrigkeiten zum Trotz, durchzuhalten, repräsentieren. Agnostic Front existieren einer anderen Ebene. Einer, die sie selbst geschaffen haben.

Agnostic Fronts aktuelles Album, The American Dream Died erschien vor etwas mehr als vier Jahren, im April 2015, über Nuclear Blast Records.

www.facebook.com/agnosticfront

www.nuclearblast.de/agnosticfront

