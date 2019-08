Sacred Reich: langersehntes neues Album „Awakening“ veröffentlicht

23 Jahre Wartezeit sind vorbei! Awakening, das brandneue Album der Thrashlegenden Sacred Reich, ist über Metal Blade Records erschienen und unter anderem hier erhältlich: metalblade.com/sacredreich.

Unser Review findet ihr hier.

Um das neue Album gebührend zu feiern, wurde auch ein tolles Lyricvideo zum Albumtrack Divide and Conquer veröffentlicht; schaut es euch hier an:

Über die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Awakening sagt Frontmann und Bassist Phil Rind: „Wir freuen uns sehr, Awakening mit allen zu teilen! Wir hatten eine unglaubliche Zeit, die Platte aufzunehmen. Es war eine so lustige und positive Erfahrung. Wir Ich hoffe, ihr könnt das fühlen, wenn ihr die Platte anhört. Wir danken den Fans, die Sacred Reich all die Jahre unterstützt haben, von ganzem Herzen. Nichts davon wäre ohne dich möglich. Wir sehen uns auf der Straße!“

Peace and love…Sacred Reich„

23 Jahren nach ihrem letzten Album, kehren Sacred Reich mit Awakening in beeindruckender Form zurück. Die Scheibe bietet alles, was Fans von der Truppe aus Phoenix im US-Bundesstaat Arizona erwarten durften, und ist eine zeitlose Sammlung energetischer Thrash-Songs, erdrückender Grooves, Killer-Solos und gesellschaftskritischer Texte, die von einem tiefen Verständnis dessen zeugen, was momentan auf der Welt geschieht.

Die Rückkehr von Dave McClain, der von 1991 bis 1997 trommelte, und die Hinzunahme vom erst 22-jährigen Gitarristen Joey Radziwill neben Original-Sechssaiter Wiley Arnett war ungeheuer wichtig für das Album, meint Phil Rind: „Dave ist ein Wahnsinns-Schlagzeuger und -Mensch. Er feilt wirklich täglich an seinen Fähigkeiten, und seine Arbeitsmoral ist inspirierend. Trotz seiner Versiertheit steht er neuen Impulsen offen gegenüber.

Joey bringt ein höheres Maß an Musikalität und Tightness in die Band, nicht zu vergessen jugendliche Frische. Durch ihn erhalten wir die Möglichkeit, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, und seine Fähigkeiten auf der Gitarre haben uns alle umgehauen.“

Die Aufnahmen fanden im Studio Platinum Underground in Mesa in Arizona unter Produzent Arthur Rizk (Power Trip, Cavalera Conspiracy) und Tontechniker John Aquilino statt. Gemastert wurde das Album von Maor Appelbaum im Maor Appelbaum Mastering.

„Am ersten Tag kam es uns fast wie ein Traum vor. Wir schauten einander oft lächelnd an und konnten nicht fassen, dass wir das jetzt machten. 23 Jahre sind zwar eine lange Zeit, aber es fühlte sich richtig und natürlich an. Wiley ist ein Riesentalent, hat einen einzigartigen Sound und ein spezielles Feeling. Er zeichnet sich durch sein Vibrato und geschmackvolle Leads aus, die ein Markenzeichen der Band sind. Ich bin froh, ihn zu haben, und liebe ihn.“

Awakeningtrack-listing

1. Awakening

2. Divide & Conquer

3. Salvation

4. Manifest Reality

5. Killing Machine

6. Death Valley

7. Revolution

8. Something to Believe

Sacred Reich tour dates

w/ GWAR, Toxic Holocaust, Against The Grain

Sept. 10 – Memphis, TN – Growler’s *

Sept. 12 – Norfolk, VA – The NorVa

Sept. 13 – Millvale, PA – Mr Smalls Theatre

Sept. 15 – Sauget, IL – Pop’s

Sept. 16 – Grand Rapids, MI -The Intersection

Sept. 17 – Chicago, IL – Reggie’s **

Sept. 18 – Detroit, MI – The Majestic

Sept. 19 – Columbus, OH -Newport Music Hall

Sept. 20 – Knoxville, TN – The Mill & Mine

Sept. 21 – Jacksonville, NC – The Tarheel

Sept. 22 – Atlanta, GA – The Masquerade

Sept. 23 – Pensacola, FL – Vinyl Music Hall

Sept. 24 – Tampa, FL – The Ritz Ybor

Sept. 25 – Fort Lauderdale, FL – Revolution Live

Sept. 26 – Jacksonville, FL – Nighthawks **

Sept. 28 – Greensboro, NC – The Cone Denim Entertainment Center

Sept. 29 – Baltimore, MD – RamsHead Live!

Sept. 30 – Toronto, ON – Opera House

Oct. 1 – Buffalo, NY – Town Ballroom

Oct. 2 – Sayreville, NJ – Starland Ballroom

Oct. 4 – Philadelphia, PA – Franklin Music Hall

Oct. 5 – Clifton Park, NY – Upstate Concert Hall

Oct. 6 – Boston, MA – Paradise Rock Club

Oct. 7 – Cleveland, OH – Now That’s Class **

Oct. 8 – Milwaukee, WI – The Rave

Oct. 9 – Des Moines, IA – Wooly’s

Oct. 10 – Omaha, NE – Slowdown

Oct. 11 – Minneapolis, MN – Skyway Theatre

Oct. 12 – Kansas City, MO – CrossroadsKC

Oct. 13 – Denver, CO – Summit

Oct. 15 – Salt Lake City, UT -The Depot

Oct. 16 – Reno, NV – Virginia Street Brewhouse

Oct. 17 – San Francisco, CA – The Regency Ballroom

Oct. 18 – Portland, OR – Roseland Theater

Oct. 19 – Boise, ID – KnittingFactory Concert House

Oct. 20 – Spokane, WA – Knitting Factory Concert House

Oct. 21 – Seattle, WA – Showbox SODO

Oct. 23 – Fresno, CA – Tioga-Sequoia Brewery

Oct. 24 – Los Angeles, CA – The Belasco Theater

Oct. 25 – Garden Grove, CA – Garden Amp

Oct. 26 – Las Vegas, NV – Fremont Country Club

Oct. 27 – Tempe, AZ – The Marquee

Oct. 28 – Albuquerque, NM -Sunshine Theater

Oct. 30 – Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom

Oct. 31 – Dallas, TX – Gas Monkey Live!

Nov. 1 – Austin, TX – Empire Garage

Nov. 2 – Houston, TX – Warehouse Live Ballroom

Nov. 4 – Nashville, TN – Exit/In

Nov. 5 – Indianapolis, IN – The Vogue

*=Sacred Reich only

**=Sacred Reich, Toxic Holocaust only

Sacred Reich tour dates

w/ Night Demon

Nov. 8 – Copenhagen, Denmark – Pumpehuset

Nov. 10 – Berlin, Germany – SO36

Nov. 12 – Warsaw, Poland – Proxima

Nov. 13 – Krakow, Poland – Kwadrat

Nov. 14 – Prague, Czech Republic – Futurum

Nov. 15 – Budapest, Hungary – Durer Kert

Nov. 16 – Ljubljana, Slovenia – Orto Bar

Nov. 17 – Graz, Austria – Explosiv

Nov. 20 – Lyon, France – Ninkasi Kao

Nov. 21 – Barcelona, Spain – Sala Razzamatazz 2

Nov. 22 – Madrid, Spain – Sala Mon Live

Nov. 23 – Bilbao, Spain – Santana 27

Nov. 24 – Limoges, France – CC John Lennon

Nov. 26 – Savingy-le-Tempole, France – L’Empreinte

Nov. 27 – London, UK – Underworld

Nov. 29 – Newcastle, UK – University

Nov. 30 – Glasgow, UK – Classic Grand

Dec. 1 – Belfast, UK – Limelight 2

Dec. 3 – Dublin, Ireland – Voodoo Lounge

Dec. 4 – Wolverhampton, UK – SteelMill

Dec. 6 – Leiden, Netherlands – Gebr, De Nobel

Dec. 7 – Helmond, Netherlands – Cacaofabriek

Dec. 8 – Essen, Germany – Turock

Dec. 10 – Aschaffenburg, Germany – Solos-Saal

Dec. 11 – Nurnberg, Germany – Hirsch

Dec. 12 – Jena, Germany – F-Haus

Dec. 13 – Karlsruhe, Germany – Substage

Dec. 14 – Munchen, Germany – Backstage Halle

