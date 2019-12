Tarja: Veröffentlicht Lyrics-Video „You And I“ von ihrem neuesten Studioalbum „In The Raw“

Fast vier Monate nach der Veröffentlichung ihres hochgelobten Studioalbums In The Raw veröffentlicht Tarja nun die Single Version von You And I, begleitet von einem hoch emotionalen Lyric Video. Mit diesem Song zeigt die Königin des Metals nicht nur ihre starke und kraftvolle Seite, sondern auch verwundbare und nachdenkliche Töne. Das Resultat ist eine einzigartige Metal- Ballade, voller sanfter und warmer Klänge, kombiniert mit Tarjas kraftvoller Stimme.

In ihrem Album taucht Tarja mit ihren Texten in die tiefen und persönlichen Ecken ihres Lebens. Sie öffnete sich dabei mehr denn je und beschreibt, sie habe sich von ihrer Ehrlichkeit nackt gefühlt. Dennoch fand sie dieses Gefühl sehr befreiend und freute sich über die Auswirkungen ihrer Texte bei ihren Hörern.

„Wir denken immer, dass Gold etwas Poliertes und Perfektes ist, anspruchsvoll, Luxus – aber in seinem natürlichen Zustand ist es ein rohes Element“, erklärt Tarja. Genau wie die Musik auf ihrem aktuellen Album: eine Kombination aus anspruchsvoller und raffinierter Orchestrierung, einem Chor und ihrer klassisch ausgebildeten Stimme mit einem rohen, dunklen, schweren, musikalischen Kern. Einfach ausgedrückt: In The Raw ist ein vergoldetes Wunderwerk.

