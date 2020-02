Testament: veröffentlichen zweiten Titans Of Creation Videotrailer

Wie wild gewordener Donner lassen die legendären Bay Area Thrash Metal-Giganten Testament endlich ihr dreizehntes Studioalbum auf die Menschheit los! Titans Of Creation erscheint am 3. April über Nuclear Blast.

So wie die vier Elemente dieses Planeten in allen Lebewesen blühen, repräsentiert jeder Musiker in Testament einen notwendigen Bestandteil dieses neuesten musikalischen Unterfangens. Die Band veröffentlicht eine mehrteilige Reihe über die einzelnen Mitglieder in ihrem jeweiligen Element. Heute veröffentlicht die Band die zweite Folge der Videotrailer. Seht hier Steve in seinem Element (Erde):

Seit der letzten Veröffentlichung sind Testament noch immer von einer gewaltigen und unaufhaltsamen Energie erfüllt und heben ihren Stil weiter auf die nächste Ebene. Sie präsentieren ein Album, das den Wurzeln des traditionellen Thrash Metals treu bleibt und gleichzeitig erstklassige, verführerische und progressive Zutaten auf den Tisch bringt.

Titans Of Creationist in den folgenden Formaten und Editionen erhältlich:

– CD

– Hellblaue Kassette

– DLP + CD Mailorder Box Set

Beinhaltet Element „Erde“ Vinyl

– Vinyl

Element „Feuer“ Edition Vinyl

Element „Luft“ Edition Vinyl

Element „Wasser“ Edition Vinyl

Blaue Vinyl

– T-Shirt

– TS + DLP Bundle

Titans Of Creation kann in allen gewünschten Formaten hier vorbestellt werden: https://nblast.de/TestamentTOC

Pre-Save Funktion über Spotify, Apple Music und Deezer: nblast.de/TESTAMENTpreSave

Die Titans Of Creation Tracklist liest sich wie folgt:

Children Of The Next Level WWIII Dream Deceiver Night Of The Witch City Of Angels Ishtar’s Gate Symptoms False Prophet The Healers Code Of Hammurabi Curse Of Osiris Catacombs

Lyric Video: Night Of The Witch

Video Trailer: Alex In His Element – Air

Video Trailer: Steve In His Element- Earth

Testament sind seit Anfang Februar gemeinsam mit Exodus und Death Angel auf umfangreicher The Bay Strikes Back 2020 Europatour! Sichert euch euer Ticket für die kommenden Shows und trefft die Thrash Metal-Legenden live auf Tour in eurer Nähe! Zu den Tickets geht es hier lang: www.testamentlegions.com

Testament auf Tour:

The Bay Strikes Back Tour 2020

Testament | Exodus | Death Angel

27.02.2020 ES Barcelona, Razzmatazz

28.02.2020 ES Madrid, Palacio Vistalegre

29.02.2020 FR Toulouse, Bikini

01.03.2020 FR Paris, Elysee Montmartre

03.03.2020 UK Bristol, O2 Academy

04.03.2020 IE Dublin, National Stadium

06.03.2020 UK London, The Forum

07.03.2020 UK Manchester, Academy

08.03.2020 UK Glasgow, Barrowland

10.03.2020 BE Brussels, AB

11.03.2020 DE Hannover, Capitol

Testament sind:

Chuck Billy – Lead Vocals

Eric Peterson – Rhythm/Lead Guitar & Vocals

Alex Skolnick – Lead Guitar

Steve Di Giorgio – Bass Guitar

Gene Hoglan – Drums