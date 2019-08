The 69 Eyes: liefern Blick hinter die Kulissen ihren Fotoshoots

Am 13. September veröffentlichen The 69 Eyes das neue West End, ein Album pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum der Band. Gefüllt mit elf Uptempo Rockhymnen voller düsterer Memento Mori Momenten und schwarzem Humor bringt der neue Longplayer nicht nur den typischen Gothic Vibe der finnischen Dark Rocker mit sich, sondern bittet auch zahlreiche Gastsänger ans Mikro, wie Cradle Of Filth’s Dani Filth, Wednesday 13 und Beastö Blancö’s Calico Cooper.

Heute nimmt die Band euch mit hinter die Kulissen ihres aktuellen Fotoshoots in Helsinki – seht hier den Trailer mit der gesamten Gang in Action:

