The Bloody Beetroots: veröffentlicht Video zu Nothing But Love featuring Jay Buchanan (Rival Sons)

The Bloody Beetroots: veröffentlicht Video zu Nothing But Love featuring Jay Buchanan (Rival Sons)

Einer der engagiertesten Produzenten und Songwriter der elektronischen Musik, The Bloody Beetroots, veröffentlich heute das Video zu Nothing But Love, featuring Jay Buchanan von Rival Sons. Der Song ist auf The Great Electronic Swindle (Last Gang Records) enthalten, die Limited Edition Vinylversion ist ab sofort vorbestellbar.

Kommentare

Kommentare