The Bloody Beetroots: Single „I’m Not Holy“ feat. Grabbitz und neue EP „Forever Part One“ veröffentlicht

The Bloody Beetroots (The Baddest Man In Electronic Music) kehrt mit seiner neuen, bevorstehenden EP Forever Part One zurück und präsentiert gleichzeitig das Musikvideo zum Fokus-Track I’m Not Holy feat. Grabbitz. Seht es euch hier an:

Ein Pionier der elektronischen Musik seit 2005, The Bloody Beetroots vereint Electro, Punk Rock und Dance zu einem genreübergreifenden Erlebnis. Gegründet von dem italienischen Musiker und Produzenten Sir Bob Cornelius Rifo, erlangte das Projekt schnell Berühmtheit mit Hits wie Warp 1.9 featuring Steve Aoki und Alben wie Romborama, Hide und The Great Electronic Swindle.

Jetzt nimmt ein neues, lang erwartetes Projekt Gestalt an. Forever Part One ist als Digipak-CD und auf limitiertem grauem Marmor-Vinyl erhältlich.

Forever Part One – Trackliste:

1. An Opening in Two Movements

2. This is Blood (feat. N8NOFACE & Teddy Killerz)

3. NUMB (Feat. Tokky Horror)

4. I’m Not Holy (Feat. Grabbitz)

5. KILLING PUNK (feat. Bob Vylan)

6. Free (feat. Jacknife)

7. Clever (feat. PENGSHUi)

8. Supernatural

Die neue EP von Rifo besteht aus acht Tracks und markiert zwanzig Jahre voller Blut, Schweiß und Chaos. Sie dokumentiert, wie Rifo die Energie des Punk in den Sturm der elektronischen Musik getragen hat und sie durch ständige Veränderungen am Leben gehalten hat.

Am 6. Oktober wurde der neue Song und das Musikvideo zu I’m Not Holy veröffentlicht. Der Song enthält Gesang von Grabbitz, einem genreübergreifenden Sänger, Songwriter und Produzenten, der mit Künstlern wie Deadmau5 und Zedd zusammengearbeitet hat. Seine Mischung aus elektronischen, Rock- und alternativen Elementen hat ihn zu einer herausragenden Stimme in der modernen Musik gemacht. Bekannt für sein emotionales Songwriting und explosive Live-Energie, überschreitet er ständig die Grenzen von Klang und Stil.

„I’m Not Holy ist ein ruhiger Moment auf Forever Part One„, sagt Rifo. „Es verbindet DnB und Alt-Rock, es ist meine sanftere Seite vor dem Morgenkaffee… Grabbitz hat die Harmonien perfekt getroffen und dem Song echte lyrische Tiefe gegeben.“

„Es ist eine Ehre, mit einem Künstler zu arbeiten, der geholfen hat, die Grundlage für die Verbindung von Bassmusik und Rock zu legen“, fügt Grabbitz zur Zusammenarbeit hinzu.

Alle Songs sind auf Forever Part One zu finden und können jetzt auf digitalen Plattformen gestreamt werden: https://bloodybeetroots.lnk.to/ForeverPart1

The Bloody Beetroots online:

https://www.facebook.com/thebloodybeetroots/

https://www.instagram.com/thebloodybeetrootsofficial/