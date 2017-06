“Eine Runde Tiefenentspannung“

Artist: The Chant

Herkunft: Helsinki, Finnland

Album: Approacher

Spiellänge: 20:23 Minuten

Genre: Atmospheric Rock

Release: 23.06.2017

Label: Lifeforce Records

Link: https://www.facebook.com/thechant/

Bandmitglieder:

Gesang – Ilpo Paasela

Gitarre und Backgroundgesang – Jussi Hämäläinen

Gitarre – Kimmo Tukiainen

Gitarre und Backgroundgesang – Pekka Loponen

Bassgitarre – Markus Forsström

Keyboard – Mari Jämbäck

Schlagzeug – Roope Sivén

Tracklist:

Unsolved To Surrender Approacher To Be Seen

Die ersten Gehversuche der finnischen Band The Chant gab es tatsächlich bereits im Jahr 1999, aber es hat dann doch bis zum Jahr 2008 gedauert, bis das Debütalbum Ghostlines erschien. Über die Jahre stießen auch immer neue Kollegen dazu, bis die Bandbesetzung auf beachtliche sieben Mitglieder angewachsen war. Das letzte Album New Haven, das vierte in der Diskografie der Band, erschien im Jahr 2014, die Fans wurden langsam ungeduldig. Aber am 23.06. wurde das Warten belohnt, denn über Lifeforce Records erschien die mit vier Tracks bestückte EP Approacher, die auf eine Spielzeit von zwanzig Minuten kommt.

Diese zwanzig Minuten verbringt man dann wie in einem riesigen Haufen aus Watte. Die Klänge wabern durch den Raum, der – zugegebenermaßen sehr schöne – Gesang von Ilpo Paasela, der mich ein wenig an seinen Landsmann Ville Valo (HIM) erinnert, hüllt einen ein, aber es passiert nicht sonderlich viel. Dass man für diese Songs wirklich drei Gitarristen und insgesamt sechs Männer und eine Frau braucht, ist für mich verwunderlich, danach klingt es jedenfalls nicht. Vielleicht ist das aber auch das Geheimrezept von The Chant, die mir mit Approacher in den diversen Hördurchläufen zumindest zu jeweils zwanzig Minuten Tiefenentspannung verholfen haben.

Hier gibt es das Video zum ersten Track Unsolved:

The Chant - Approacher Fazit: Das Wort "Rock" in "Atmospheric Rock" sollte man besser streichen, denn das könnte auf die falsche Fährte führen. Ein wenig Bewegung in das Ganze bringt der Titeltrack Approacher, ansonsten erinnert mich das Album eher an einen der vielen Seen, die man in Finnland bestaunen kann und die dem Land zu der umgangssprachlichen Bezeichnung "Land der tausend Seen" verholfen haben. Nicht umsonst gibt es ja auch die Phrase "Still ruht der See", die passt hier wie die berühmte Faust aufs Auge. Bei aller möglichen Objektivität gibt es für dieses Werk dann auch 6 Punkte, aber bei Time for Metal passt dieses Album nicht wirklich rein.



Anspieltipps: Approacher Heike L. 6 2017-06-25 6 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare