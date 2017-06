Mit ihrem aktuellsten Meisterwerk setzte die niederländische Symphonic Metal-Band EPICA neue Maßstäbe: »The Holographic Principle« ist das bis dato epochalste, vielschichtigste, mutigste und erfolgreichste Werk der Niederländer, erreichte Top-10-Platzierungen in den deutschen, niederländischen und Schweizer Albumcharts. Dementsprechend hochwertig sind alle Tracks, die für den Albumprozess geschrieben wurden – nur haben es nicht alle Songs auf die Scheibe geschafft, „und dies liegt einzig darin begründet, dass die Platte eine Länge von 76 Minuten nicht überschreiten sollte“, erläutert Kreativkopf Mark Jansen. Deshalb entschied sich die Band dazu, eine EP mit sechs brandheißen Nummern zu veröffentlichen, welche in der Kreativphase von »The Holographic Principle« entstanden sind.

Gesagt, getan. Und deshalb verkünden EPICA heute stolz die Veröffentlichung ihrer brandneuen EP, »The Solace System«! Die EP wird ab dem 01. September 2017 überall erhältlich sein.

Die Trackliste ist wie folgt:

01. The Solace System

02. Fight Your Demons

03. Architect Of Light

04. Wheel Of Destiny

05. Immortal Melancholy

06. Decoded Poetry

Mark erzählt über die Songs: „Die Hörer können eine höchst qualitative EP erwarten – mit Songs, die unserer Meinung nach viel zu gut sind, um sie nur als Bonustracks zu verwerten. Wir wollten diese Stücke zusammen in einem Kontext veröffentlichen. Es ist immer hart, am Ende eines Aufnahmeprozesses zu entscheiden, welche Songs auf dem Album landen, denn dies bedeutet, dass du auf Stücke verzichten musst, die von bester Qualität sind, aber vielleicht einfach nicht ganz so gut in den Gesamtflow der Platte passen oder es eben andere Lieder gibt, die sich von den Lyrics optimaler eignen.“

Umso cooler, dass EPICA diesen Weg gewählt haben und uns jetzt eine prächtige EP kredenzen. So muss keiner auf die verdammt starken Songs verzichten, die, ebenso wie das Album, von einer kontrastreichen Vielseitigkeit leben, gleichermaßen opulente, bombastische Momente zelebrieren, als auch von einer filigranen Emotionalität gezeichnet sind!

Hier ein erster Beweis dafür, in Form des Musikvideos zum Titeltrack ‚The Solace System‘: https://www.youtube.com/watch?v=q2b3V0VJdW0

»The Solace System« wurde von Joost van den Broek und Jacob Hansen aufgenommen, gemixt und gemastert. Produziert wurde es vom Anime-Meister Davide Cilloni. Das glanzvolle Artwork stammt erneut aus der Feder von Stefan Heilemann.

Simone Simons (Gesang) kommentiert die EP:

„Während dem Schreibprozess von »The Holographic Principle« haben wir gemerkt, dass wir eine beachtlich große Anzahl von tollen Songs hatten. Diese Songs haben nicht gut zum Album gepasst, aber sind dafür jetzt für Euch auf dieser Special-EP erhältlich! Ich hoffe, ihr werdet diese Songs genauso lieben wie wir!“

Und weil das noch nicht genug ist, wird es sogar die Möglichkeit geben, die EP »The Solace System« zusammen mit der CD des aktuellen Studioalbums »The Holographic Principle« als Box-Set zu kaufen!

Dieses trägt den Namen »The Holographic Principle – The Ultimate Edition«.

Das Box-Set »The Holographic Principle – The Ultimate Edition« sowie die EP »The Solace System« können ab sofort vorbestellt werden.

Physisch über Nuclear Blast: http://nblast.de/EpicaSolaceSystem

Oder über den EPICA Webshop: http://smarturl.it/thesolacesystem

Oder digital [Du erhältst dann den Titeltrack ‚The Solace System‘ sofort]: http://nblast.de/EpicaDigital

Die guten Neuigkeiten haben jedoch noch kein Ende – weiterhin wird Nuclear Blast am 18. August zwei alte Alben von EPICA, »Design Your Universe« und »The Devine Conspiracy«, auf Vinyl neu veröffentlichen! Beide Alben sind jeweils in zwei verschiedenen Farben erhältlich, der Vorverkauf hat bereits letzte Woche gestartet.

Holt Euch hier die beiden Alben auf Vinyl: http://nblast.de/EpicaSolaceSystem

EPICA Webshop: http://smarturl.it/thesolacesystem

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

