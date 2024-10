The Dark Table: bereiten Album-Release an Halloween vor

Die in Montreal ansässige Band The Dark Table, gegründet 2022 vom Komponisten und ehemaligen Frontmann der Band Distorthead, Maxime Pelletier, steht kurz vor der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten Debütalbums am 31.10.2024 – passend zu Maximes Geburtstag. Die Band, die Elemente aus Metal, Synthwave und Darkwave vereint, hat mit einer Reihe epischer Singles bereits beachtliche Erfolge erzielt.

Pelletier, dessen musikalische Reise 2001 begann, gründete The Dark Table, um Grenzen zu überschreiten und seine Liebe zu Metal mit atmosphärischen Synthesizern und düsteren Melodien zu kombinieren. Nach Besetzungswechseln Anfang dieses Jahres sind Bassist Maxime Lapensé und der aufstrebende Sänger Vincent Desrochers zur Band gestoßen, was dem Projekt frische Energie verleiht.

Mit kürzlich veröffentlichten Singles wie Dancing With The Dead und Circus of Change, die bereits für Aufsehen sorgen, verspricht das kommende Album, eine einzigartige Klanglandschaft zu bieten. Bekannt für ihre dynamische Mischung aus verschiedenen Stilrichtungen und eine fesselnde visuelle Ästhetik, ist The Dark Table bereit, einen bleibenden Eindruck in der Metalszene zu hinterlassen.

Fans fiebern dem Release an Halloween entgegen, der einen bedeutenden Meilenstein für die aufstrebende Band markiert.