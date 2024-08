The Dead Daisies: haben neue Single ‚I Wanna Be Your Bitch’ veröffentlicht

Die Powerhouse-Rocker The Dead Daisies können es kaum erwarten, am 6. September 2024 das mit Spannung erwartete siebte Studioalbum Light ´Em Up endlich der Öffentlichkeit vorzustellen. Die neueste Scheibe, die Anfang des Jahres in Nashville mit dem legendären Produzenten Marti Frederiksen aufgenommen wurde, bringt die Rockwelt garantiert zum Leuchten. Mit seinen feurigen Songs und einer grandiosen Musikalität verspricht Light ´Em Up ein hochexplosives musikalisches Erlebnis, das die Bühnen in Flammen setzen wird.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 haben sich The Dead Daisies unaufhörlich weiterentwickelt und mit jeder Veröffentlichung die Grenzen des Rock weiter ausgedehnt. Das aktuelle Album Light ´Em Up repräsentiert ein aufregendes neues Kapitel ihrer unaufhaltsam fortschreitenden Klangreise und begeistert mit einer kraftvollen Mischung aus unterschiedlichen Rock-Einflüssen und einem spektakulären neuen Line-Up. Mit jeder weiteren Veröffentlichung heben The Dead Daisies ihren dynamischen Sound auf ein noch höheres Niveau.

Auf ihrer neuesten Single I Wanna Be Your Bitch entfesseln The Dead Daisies eine rohe Mixtur aus AC/DCs düsterer Selbstsicherheit und dem rebellischen Knurren der Ramones. Dieser Track mit seiner unerbittlichen Hochspannung tobt mit einer Energie durch die Lautsprecher, die niemand ignorieren kann.

Light ´Em Up erscheint am 6. September als CD Digipak (inkl. Poster), Gatefold LP in marbled red/orange Vinyl, Download und Stream.

Pre-order Link für Light ´Em Up: thedeaddaisies.lnk.to/LightEmUp

Mit Sänger John Corabi begrüßen die Musiker Doug Aldrich, David Lowy, Michael Devin und Tommy Clufetos ihren absoluten Wunschkandidaten zurück in der Band. Nach einer begeisternden US-Tour stehen die Daisies jetzt in den Startlöchern, um auf einer umfangreichen Konzertreise ihre elektrisierenden Live-Shows den Fans in der ganzen Welt zu präsentieren. Dieser Teil der Tour beginnt am 6. September 2024 im englischen Brighton und endet am 17. November 2024 in Frankfurt am Main. Für die Fans könnten die Konzerte zu einem lebensverändernden Abenteuer werden, wenn die Band neben einigen der neuesten Tracks auch die zeitlosen Klassiker ihrer früheren Alben spielt.

Ticketvorverkauf für die Tour:

Deutschland

Schweiz

Österreich

Tour – November 2024:

03.11. Hamburg – Gruenspan

05.11. Köln – Essigfabrik

06.11. München – Technikum

09.11. Bochum – Ruhrcongress

10.11. CH-Pratteln – Z7

16.11. AT-Wien – Simm City

17.11. Frankfurt – Gibson

www.thedeaddaisies.com