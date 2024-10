The Dead Daisies: haben neues „Revamped“ Video zu „I’m Gonna Ride“ veröffentlicht

Die Powerhouse-Rocker The Dead Daisies können es kaum erwarten, endlich wieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz live zu spielen.

Mit Sänger John Corabi begrüßen die Musiker David Lowy, Michael Devin und Tommy Clufetos und für diese Tour Whitesnake/Winger Gitarrist Reb Beach, der für den erkrankten Doug Aldrich einspringt, ihren absoluten Wunschkandidaten zurück in der Band. Nach einer begeisternden US-Tour und einer fast ausverkauften UK-Tour stehen die Daisies jetzt in den Startlöchern, um auf einer umfangreichen Konzertreise durch Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre elektrisierenden Live-Shows den Fans in der ganzen Welt zu präsentieren. Für die Fans könnten die Konzerte zu einem lebensverändernden Abenteuer werden, wenn die Band neben einigen der neuesten Tracks auch die zeitlosen Klassiker ihrer früheren Alben spielt.

Das aktuelle Album Light ’Em Up erschien am 6. September als CD Digipak (inkl. Poster), Gatefold LP in marbled red/orange Vinyl, Download und Stream: thedeaddaisies.lnk.to/LightEmUp

Tour – November 2024

03.11. Hamburg – Gruenspan

05.11. Köln – Essigfabrik

06.11. München – Technikum

09.11. Bochum – Ruhrcongress

10.11. CH-Pratteln – Z7

16.11. AT-Wien – Simm City

17.11. Frankfurt – Gibson

Ticketvorverkauf für die Tour:

Deutschland

Schweiz

Österreich

www.thedeaddaisies.com