Fixation: veröffentlichen neue Single „Tyrannical Miracle“

Nach einem beeindruckenden Festivalsommer melden sich Fixation mit ihrer neuen Single Tyrannical Miracle zurück und geben einen ersten Hinweis darauf, was uns auf ihrer kommenden EP erwartet. Die Band aus Norwegen hat sich schnell einen Namen gemacht, den man auf dem Schirm haben sollte. Mit ihrem Debütalbum More Subtle Than Death und über 60 internationalen Konzerten im Jahr 2023, begannen sie 2024 dann mit einer Doppelnominierung und dem Preis als Breakthrough Of The Year bei den Norwegian Publishing Awards!

Mit Tyrannical Miracle zeigen Fixation eine noch rauere und intensivere Seite von sich. Der Track ist eine dynamische Mischung aus kraftvollen Synthies, schweren Gitarren und starken Gesangseinlagen, gewürzt mit den Elementen elektronischer Musik, Stadionrock und Metalcore. Fixation erklären: „Es ist einer der kreativsten Songs auf der EP und das erste Mal, dass wir Blastbeats verwendet haben. Wir wollten dem, was Fixation sein kann, keine Grenzen setzen, sondern einfach etwas schaffen, das Spaß macht und gut klingt.“

Die Band erzählt weiter, dass der Song als Idee von Gitarrist Tobias Østerdal begann und sich danach schnell zusammenfügte. „Der Track ist das Ergebnis unserer engen Zusammenarbeit von Anfang an. Der Refrain entstand sehr früh, und bereits da haben wir gemerkt, dass es sich um etwas Besonderes handelt“, sagt Sänger Jonas Hansen.

Diesen Sommer spielten Fixation auf einigen der renommiertesten Festivals Europas, darunter das Tuska in Finnland, das Summer Breeze Open Air und das Full Force in Deutschland sowie das Masters Of Rock Festival in der Tschechischen Republik. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass die Band internationale Bühnen erobert – im Jahr 2023 tourte sie mit großen Namen wie Devin Townsend und Annisokay durch Europa und trat auf Festivals wie dem Download UK, dem Eurosonic in den Niederlanden und dem Rock Imperium in Spanien auf.

Fixation haben sich in der internationalen Szene schnell einen Namen gemacht und erhielen sowohl von der Presse als auch vom Publikum begeisterte Kritiken. Unter anderem sind BBC, Kerrang!, Metal Hammer und Bring Me The Horizon auf die Band aufmerksam geworden, was ihren wachsenden Einfluss unterstreicht. „Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie das Publikum während des Breakdowns ausflippt. Wir können es kaum erwarten, den Song live zu spielen“, so die Band abschließend.

Fixation Line-Up:

Jonas Wesetrud Hansen

Tobias Østerdal

Martin Selen

Øyvind Lunde

Ola Dønnem

