Imaginal Cells: covern „Gates Of Babylon“ von Rainbow

Die Progressive-Rock-Band Imaginal Cells hat eine Coverversion von Gates Of Babylon von Rainbow veröffentlicht. Gates Of Babylon ist das vierte Cover in einer Reihe von Songs, die Imaginal Cells neu interpretiert haben, um ihren größten Einflüssen Tribut zu zollen, bevor sie ihr erstes Original-Konzeptalbum herausbringen. Ihre Version zeigt den einzigartigen Stil und das musikalische Können von Imaginal Cells, während sie den Song mit großem Respekt und Ehrerbietung gegenüber dem Original angehen und dabei auf jedes Detail achten. Gates Of Babylon ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar.

„Es ist keine leichte Aufgabe, Rock- und Metal-Ikonen wie Ronnie James Dio und Ritchie Blackmore zu covern“, sagte Imaginal Cells Sänger und Frontmann Ethan Foxx. „Ich denke, uns ist ein guter Ausgleich gelungen zwischen der Ehrung ihrer Original-Performance und unserer eigenen Interpretation.“

Zu Ehren von Ritchie Blackmore’s Rainbow stellt die Version von Gates Of Babylon von Imaginal Cells die Band einer großen Anzahl von Classic Rock- und Progressive Rock-Liebhabern vor, die ebenfalls die Musik lieben, die sie geprägt hat.