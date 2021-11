The Halo Effect: unterschreiben bei Nuclear Blast und kündigen Debütsingle „Shadowminds“ an

Im Jahr der Corona-Pandemie, als die Musikwelt zum Stillstand gezwungen war, setzten fünf alte Freunde eine alte Idee in die Tat um – und das, was schließlich zu einer neuen Band und einem Kraftpaket werden sollte – The Halo Effect, die kürzlich einen Vertrag mit Nuclear Blast unterschrieben haben.

Die Mitglieder von The Halo Effect sind nicht nur Meister ihres Fachs, sondern auch Pioniere der Göteborger Melodeath-Szene, die alle irgendwann einmal Mitglieder der ebenfalls aus Göteborg stammenden Ikonen In Flames gewesen sind: Die Lead-Gitarristen Niclas Engelin (Engel) und Jesper Strömblad (Cyhra), Sänger und Texter Mikael Stanne (Dark Tranquillity), das Fundament der Band, Bassist Peter Iwers, und sein Partner seit über zwanzig Jahren, der knallharte Drummer Daniel Svensson.

„Da wir in den frühen Tagen des extremen Metals an der Seite von Nuclear Blast aufgewachsen sind, macht es für The Halo Effect einfach Sinn, mit diesem renommierten Label zusammenzuarbeiten. Unsere Musik bleibt unseren Wurzeln treu und dem, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind, während wir auf unsere gemeinsamen Erfahrungen vertrauen, um uns weiterzuentwickeln. Die Zusammenarbeit mit unseren alten und neuen Freunden bei Nuclear Blast Records ist eine Ehre und ein Privileg, und wir freuen uns darauf, dieses Werk der Liebe zum Metal gemeinsam zu veröffentlichen“, erklärt die Band.

Jens Prueter, Head of A&R Nuclear Blast Europe fügt hinzu:

„2009 war ich in Göteborg, um die Dokumentation Where Death Is Most Alive für eine Dark Tranquillity-DVD zu produzieren. Als ich tiefer in die Göteborger Szene eintauchte, stundenlanges Archivmaterial sichtete und mir alle Interviews anhörte, kam mir die Szene wie ein Dschungel aus Inzest vor. In den frühen 90er-Jahren wechselten eine Reihe von Jungs zwischen In Flames, Dark Tranquillity, Ceremonial Oath, Hammerfall und vielen anderen. Wir sollten nicht vergessen, dass die meisten der Protagonisten noch Teenager waren, als sie ihre ersten Desecrator oder Septic Broiler Demotapes veröffentlichten. Was wie Inzest aussah, war nur eine Gruppe von Freunden, die eine tiefe Leidenschaft für Metal teilten. Man könnte sie als All-Star-Band bezeichnen, aber im Grunde ist es einfach eine Familienband. The Halo Effect zu hören, ist wie ein Neujahrsessen mit dem besten Essen und den besten Getränken des Jahres. Und es ist ein Vergnügen, eingeladen zu sein und diese Freude mit dem Rest der Welt zu teilen. Cheers!“

Der ursprüngliche Gedanke hinter The Halo Effect war, zurück zu den Wurzeln zu gehen und den klassischen Göteborg-Sound zu erforschen. Die Band liefert die Ware in einer brutal effizienten Darbietung von herzzerreißenden Beats, melodischem Chaos und wütendem Growling vom Feinsten und das Ergebnis ist ein außergewöhnlicher Sound für Fans von Melodeath, bei dem die Anklänge an den Göteborg-Sound offensichtlich sind. Die erste Single Shadowminds wird am 9. November veröffentlicht und kann HIER vorab gespeichert werden.

Um das Signing zu feiern, kündigt die Band auch ihre erste Tournee an, bei der sie die schwedischen Death-Metal-Giganten Amon Amarth und die US-Thrasher Machine Head auf 31 Terminen in Europa und Großbritannien begleiten wird.

Die Band kommentiert: „Wir könnten nicht aufgeregter sein, mit Cobra Agency für unsere erste Europatournee zusammen mit den Metal-Giganten Amon Amarth und Machine Head zusammenzuarbeiten. Mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eine Leidenschaft für die „Road“, die Crews, die Bands und die Fans haben, bedeutet uns sehr viel, und wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit. See you in Sept/Oct!“

Europatournee 2022

Amon Amarth, Machine Head und The Halo Effect

08.09. UK Nottingham – Arena

09.09. UK Cardiff – Arena

10.09. UK London – Wembley Arena

12.09. UK Manchester – Arena

13.09. IE Dublin – 3 Arena

16.09. CH Zürich – Hallenstadion

17.09. AT Wien – Stadthalle

18.09. PL Krakau – Tauron Arena

20.09. EST Tallinn – Saku Arena

21.09. FIN Helsinki – Eishalle

23.09. N Oslo – Spektrum

24.09. S Stockholm – Hovet

26.09. DK Kopenhagen – Forum Black Box

27.09. DE Hamburg – Barclays Arena

28/09 DE Frankfurt – Festhalle

30/09 DE Oberhausen – König-Pilsener-Arena

01/10 DE Berlin – Velodrom

02.10. NL Amsterdam – Afas Live

04.10. IT Mailand – Lorenzini-Viertel

06.10. ES Barcelona – Sant Jordi

07.10. ES Madrid – Vistalegre

08.10. ES La Coruna – Kolosseum

09.10. P Lissabon – Campo Pequeno

12.10. FR Paris – Zenith

14.10. DE München – Olympiahalle

15.10. DE Leipzig – Arena

16.10. CZ Prag – Tipsport Arena

18.10. HU Budapest – Barba Negra

20.10. LUX Esch zur Alzette – Rockhal

21.10. BE Brüssel – Forest National

22.10. DE Stuttgart – Schleyerhalle

The Halo Effect sind:

Niclas Engelin – Gitarre

Jesper Strömblad – Gitarre

Mikael Stanne – Gesang

Peter Iwers – Bass

Daniel Svensson – Schlagzeug

The Halo Effect online:

https://www.facebook.com/thehaloeffectse