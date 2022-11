The Pighounds – Phat Pig Phace

Artist: The Pighounds

Herkunft: Dortmund, Deutschland

Album: Phat Pig Phace

Genre: Alternative Rock, Punk, Grunge

Spiellänge: 38:10 Minuten

Release: 18.11.2022

Label: Noisolution Records

Link: https://www.facebook.com/ThePighounds/

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang – Peter

Schlagzeug – Sandro

Tracklist:

Fish Song Big Ben Hilleboom Close Green Lobster Inc. Stone Lalala (Lick It) WOW Or The Orange Sofa Jelly Bean Shock Horror Supernova Under Water

Mission Impossible, ok Mission Possible: Make The Pighounds great (again). Die Dortmunder Schweinehunde Peter (Gitarre, Gesang) und Sandro sind angetreten, mit ihrem Album Phat Pig Phace die (Alternative) Rockwelt erneut aufzumischen.

Das Duo, welches sich erst 2018 zusammenfand und 2021 (mitten in der Coronakrise) ihr Debüt Hilleboom beim Berliner Label Noisolution herausbrachte, kommt also direkt ein Jahr später mit Phat Pig Phace wieder zurück und zeigt damit sein wahres Gesicht.

Bei Noisolution erscheint das Album als CD und transparentes Vinyl. Zudem hat das Label den Pighounds eine Club 100 Auflage gespendet (streng limitiertes 180 g transparentes Vinyl, in bedruckter PBC Schutzhülle, signiertes Alu-Bandfoto, Textblatt, Sticker, Polaroid-Foto, CD, handnummeriert und gestempelt), die bereits veröffentlicht wurde. Schaut mal ruhig auf der Labelseite von Noisolution nach, vielleicht habt ihr ja noch etwas Glück, eins dieser erlesenen Teile zu ergattern, in der Regel sind die Club 100 Auflagen schnell weg.

Auch wenn ihr „nur“ eine „normale“ Ausgabe ergattert, bekommt ihr etwas Außergewöhnliches. The Pighounds sind zwar nur ein Duo, aber auf Phat Pig Phace zeigen sie so richtig ihr Gesicht bzw. ihren fetten Schweinearsch. Wie steht es auf dem Promosheet geschrieben: „The Pighounds sind nur zu zweit, aber fühlen sich an wie vier Schlagzeuger und acht Gitarristen.“ Promo Pitbull Arne von Noisolution muss es ja schließlich wissen. Und ja Arne, da mache ich doch The Pighounds sehr gerne great(er) again … das Duo klingt echt wie ein Sextett, so übertreiben wie du möchte ich jetzt mal nicht, also teile ich mal durch zwei (ist ja ein Duo) 😉

Die Dortmunder rocken auf Phat Pig Phace wie die Sau, oder sollte ich doch besser sagen, wie ein Schweinehund? Aggressiv, laut und geil geht es da bereits beim Fish Song so zur Sache, dass der kaum noch Gräten hat. Der Hummer wird aufgrund der Power und des Tempos des Duos schon richtig grün. Dabei groovt Green Lobster Inc. so richtig schön und lädt zum Green Lobster (Inc.) Dance ein.

The Pighounds zeigen auf dem Album ihr Phat Pig Phace mit viel Punk, Hardcore und Blues und rocken dabei ungemein. Da darf ich dann auch ruhig behaupten, dass das auch die Schweinelendchen zum Tanzen einlädt, ganz nach dem Motto „Schüttel deinen Speck“! So richtig durchgeknallte Nummern wie WOW Or The Orange Sofa sind dabei und machen so richtig Laune. The Pighounds servieren auf Phat Pig Phace eigentlich alles, außer normales Zeug. Das kann natürlich auch so zuckersüß wie eine Jelly Bean sein, wobei diese Jelly Bean mächtig Chilli im Arsch hat. Wen wundert es bei diesen Songs schon, dass eine Supernova etwas zum Verschnaufen einlädt, bevor es noch mal abwärts Under Water geht.

Sensationelles Album der Dortmunder Schweinebacken, sorry The Pighounds!

Demnächst geht es für The Pighounds auf Albumpromotour. Hier die Termine:

20.11.2022 DE – Live in der Fahrradwerkstatt – (Livestream !!!)

02.12.2022 DE – Ulm – Hexenhaus

03.12.2022 DE – Augsburg – Bombig Bar

10.12.2022 DE – Dortmund – Brauks

20.01.2023 DE – Berlin – Schokoladen (w/ Isoscope)

25.01.2023 DE – Köln – Sonic Ballroom (w/ Hathors)

28.01.2023 DE – Bochum – Trompete (w/ Hathors)

15.02.2023 DE – Halle – Objekt 5 (w/ Hathors)

16.02.2023 DE – Hannover – tbc

17.02.2023 DE – Kiel – Schaubude (w/ Hathors)

18.02.2023 DE – Bochum – tbc

12.05.2023 DE – München – Glockenbachwerkstatt