Call Of Charon: veröffentlichen neue Single nebst Lyricvideo

Call Of Charon, die Modern Death Metal-Hoffnungsträger, haben ihre neue Single The Cleansing veröffentlicht!

Beim Song sind auch Jamie Hanks (I Declare War) und Jenni Gornicki (ex-Convictive) mit von der Partie, die Gastvocals beigesteuert haben.

Passend zum Song gibt es ein Lyricvideo, das man sich hier ansehen kann:

Eine Auswahl an Streaminglinks, wo man sich die neue Single anhören kann, stehen auf https://bfan.link/thecleansing-single bereit.

Die Single stammt von der kommenden Call Of Charon EP The Sound Of Sorrow, die am 02.12.2022 bei Massacre Records erscheinen wird!