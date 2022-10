Call Of Charon: enthüllen EP Details

Call Of Charon, die Modern Death Metal-Hoffnungsträger, freuen sich sehr, ihre kommende EP The Sound Of Sorrow anzukündigen, die am 02.12.2022 bei Massacre Records erscheinen wird!

Als Gastsänger bei ausgewählten Songs der 5-Track EP sind Jamie Hanks (I Declare War) sowie Jenni Gornicki (ex-Convictive) mit von der Partie.

Die komplette Tracklist von The Sound Of Sorrow seht ihr weiter unten, das Coverartwork wurde von Colin Marks gestaltet.

Alle Songs der EP wurden von Tue Madsen in den Antfarm Studios gemischt und gemastert.

Hier kann man sich die EP bereits digital vormerken » https://lnk.to/thesoundofsorrowEP

Call Of Charon – The Sound Of Sorrow

1. The Cleansing (feat. Jamie Hanks, Jenni Gornicki)

2. In Dying Days

3. Verblasster Glaube

4. No Escape (Interlude) (feat. Jenni Gornicki)

5. One By One

https://www.callofcharon.com

https://www.facebook.com/callofcharon