Call Of Charon: veröffentlichen ein brandneues Video zu “They Come At Night”

Nach ihrer triumphalen Rückkehr mit ihrem zweiten Album Tales Of Tragedy haben die deutschen Death-Metal-Musiker von Call Of Charon nun das offizielle Musikvideo zu ihrem Song They Come At Night veröffentlicht.

Das Video enthält exklusive Live-Aufnahmen vom Auftritt der Band beim diesjährigen Wacken Open Air, wo das neue Album zum ersten Mal dem Publikum vorgestellt wurde. Für zusätzliche Intensität sorgt Dane Evans von To The Grave, der als Gastmusiker mitwirkt und auch in mehreren Szenen des Videos zu sehen ist.

„Die neuen Songs zum ersten Mal in Wacken zu spielen, war ein unvergessliches Erlebnis. Und dass Dane im Musikvideo mitwirkt, ist für uns schlichtweg großartig“, kommentiert die Band.

Seht euch das Video zu They Come At Night hier an:

Tales Of Tragedy bekamen hervorragende Kritiken von der internationalen Presse und darf als eines der bemerkenswertesten Death-Metal-Alben des Jahres 2025 bezeichnet werden.

Album streamen/kaufen: https://save-it.cc/massacre/tales-of-tragedy

Das Album entstand in dunklen Zeiten. In der Folge der globalen Pandemie sah sich jedes Mitglied mit persönlichen Schwierigkeiten konfrontiert: dem Verlust geliebter Menschen, zerbrochenen Beziehungen, gesundheitlichen Problemen und beruflicher Unsicherheit. Gleichzeitig schien die Welt selbst kälter und feindseliger zu werden. Diese Erfahrungen prägten die Texte, die schwer, düster und emotional aufgeladen sind und wenig Raum für Happy Ends lassen.

Musikalisch baut das Album auf der 2022 erschienenen EP The Sound Of Silence der Band auf. Während Breakdowns nach wie vor ein fester Bestandteil sind, fügt Tales Of Tragedy eine stärkere Death-Metal-Grundlage hinzu, mit Black-Metal-inspirierten Tremolo-Riffs und melodischeren Arrangements, was zu einer dunkleren, dynamischeren Weiterentwicklung des Sounds der Band führt.

Das Album wurde von Stephan Hawkes (Attila, Chelsea Grin) produziert, gemischt und gemastert und enthält außerdem Gastbeiträge von Dane Evans (To The Grave), Hagen Petschat (Ruins Of Perception) und Damien Moyal (As Friends Rust). Tales Of Tragedy ist das bisher kraftvollste und umfangreichste Werk von Call Of Charon.

Tracklist:

Devil In The Darkness We Are One (An Ode To Murder) Ocean Grave Suffer In Silence The Demon King Already Dead Insomnia / Paranoia Words Of Separation They Come At Night One More Day

Kommende Shows:

10.10.2025 – Hagen, Kulturhof

30.10.2025 – Essen, Don‘t Panic (Supporting Evergreen Terrace)

Call Of Charon sind:

Patrick Kluge – Gesang

Arthur Solich – Gitarre

Tobias Finkl – Gitarre

Christoph Knobloch – Schlagzeug

Alex Voß – Bass

Call Of Charon online:

www.callofcharon.com

www.instagram.com/callofcharon

www.facebook.com/callofcharon