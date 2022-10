The Standstills: neue Single “Motherlode” (ft. Eagles Of Death Metal)

Die kanadischen Rocker von The Standstills haben ihre Freunde von Eagles Of Death Metal für einen gemeinsamen Track Motherlode gewinnen können. Es ist die bereits dritte Single aus ihrem kommenden Album Shockwave (VÖ: 04.11.2022). Produziert wurde Motherlode von Neil Sanderson (von Three Days Grace) und abgemischt von Grammy-Preisträger Howard Benson.

The Standstills Jonny Fox über die Zusammenarbeit mit den Eagles Of Death Metal:

„Renee und ich haben einige Zeit in L.A. verbracht, um uns zu dem zu inspirieren, was schließlich unser neues Album Shockwave werden sollte. Wenn man als Musiker längere Zeit in Los Angeles verbringt, trifft man den inoffiziellen Bürgermeister der Stadt, Father Badass, Jesse Hughes. Wir verstanden uns auf Anhieb, da wir ähnliche Musikstile lieben und die gleiche Einstellung zur Kunst teilen. Ehe wir uns versahen, waren wir bei einem Bar-B-Que bei ihm zu Hause, das sich zu einer tagelangen Jamsession in seinem Wohnzimmer entwickelte. Leider haben wir nie angehalten, um etwas davon aufzunehmen. Der Song erinnerte uns an die Zeit, die wir mit Jesse im Westen verbracht hatten, und es fühlte sich ganz natürlich an, ihn und Josh Jove zu fragen, ob sie mitmachen wollten. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, hat Jesse zugesagt. Er ist wirklich einer von der Sorte, der sich nicht scheut, seine Meinung zu sagen, und das hat uns gefallen.“

Musiker sagen oft, eine Band sei wie eine Ehe. The Standstills, bestehend aus dem Ehepaar Jonny Fox und Renée Couture, erfüllen diese Definition wörtlich. Auf Album Nummer zwei, dem organischen und düsteren Shockwave, legt das Duo seine Geschichte offen, mit intimem und dringlichem Rock n‘ Roll-Bombast.

The Standstills haben sich einen Ruf als transzendente Hymnenmacher mit einer ernsthaft unerschütterlichen Formel aufgebaut: gigantische Hooks, hypnotischen Grooves und ansteckende, unverschämt coole Riffs.

„Wir sind doch eine Rockband, oder?“ fragt Couture rhetorisch und ganz sachlich. „Bei uns dreht sich alles um das Riff, den Groove, und das haben wir auf dieser Platte unter Beweis gestellt. Wir haben uns Zeit genommen, um diese Songs zu entwickeln.“

„Das sind die Dinge, auf die wir immer wieder zurückkommen“, stimmt Fox zu. „Manchmal spielen wir einen Groove viel länger als eine andere Band, um zu sehen, wie weit wir ihn bringen müssen, um diese Magie zu erreichen.“

Produziert von Neil Sanderson von Three Days Grace und abgemischt vom zweifachen Grammy-Preisträger Howard Benson (My Chemical Romance, Santana, Daughtry), verbindet Shockwave sofort zugängliche Refrains mit magnetischen Tiefenschichten, die sich erst beim wiederholten Hören erschließen.

Fox (Gesang/Gitarre) und Couture (Schlagzeug/Gesang) knüpfen mit hellen, einladenden Songs wie Get Right, Maple Sugar und Heavy Is The Reason an die Stimmung an, die dem 2019 erschienenen Album Badlands zu internationalem Ruhm verhalf (wie die 1,1 Millionen Spotify-Streams für den Track Wild belegen). Sie fragten sich: Welche Art von Songs lieben wir? Was bringt uns dazu, ein Stück immer und immer wieder zu hören?

Die gleiche Einstellung und das gleiche Ethos brachten die beiden als Klassenkameraden zusammen. Zunächst verschwieg Couture ihren Schlagzeuger-Hintergrund, da sie ein Studium in den Bereichen Aufnahme und Technik absolvierte. Doch als sie ihre Mitschüler in den Klassenzimmern und auf den Fluren kennen lernte, erzählte sie Fox von dem Schlagzeug, das in ihrem Keller schlummerte. Es stellte sich heraus, dass die beiden in ihren jeweiligen Plattensammlungen eine Menge Künstler gemeinsam hatten: Big Wreck, Tea Party, Queens Of The Stone Age.

„Das Gefühl bei dieser allerersten Jamsession war so unglaublich“, erinnert sich Fox. „Es war erhebend, eine besondere Verbindung, eine großartige Kommunikation. Wir wollten immer wieder zusammenkommen. Im Stadtbus hörten wir uns die Aufnahme dieser ersten Session mit einem Kopfhörersplitter an. Wir waren einfach so stolz darauf. Es war das erste Mal, dass wir gemeinsam etwas Kreatives gemacht haben, und ich war süchtig danach.“

The Standstills gitarrengetriebener Outlaw-Rock’n’Roll tauchte zuerst auf zwei Indie-Veröffentlichungen auf. From The Devil’s Porch, ihre EP aus dem Jahr 2015, brachte drei erfolgreiche Active Rock-Singles hervor, die 2016 den Preis für die beste neue Gruppe oder den besten Solokünstler einbrachten: Mainstream Rock bei den Canadian Radio Music Awards.

Der stampfende Western-Sound des Duos ist den Klanglandschaften von Ennio Morricone und der schielenden Haltung von Clint Eastwood ebenso zu verdanken wie den dicken Grooves von Queens Of The Stone Age oder noisigem Grunge. Badlands war die schnellste kanadische Single in der Geschichte des MNRK-Labels.

The Standstills stammen aus der Küstenstadt Oshawa am Ontariosee in Ontario, Kanada, und verbreiteten ihren verführerischen psychedelischen Stoner-Rock in nur wenigen Jahren auf ausgedehnten Reisen. Sie traten unter anderem neben Rival Sons, Pop Evil, Eagles Of Death Metal und Seether auf. Ihre Musik ist die Summe ihrer Reisen, voller triumphaler Live-Shows und emotionaler Authentizität.

Dieses Bekenntnis zur Wahrhaftigkeit führte zu den aufschlussreichen Songs, die auf Shockwave zu finden sind. „Wir haben uns selbst dazu gedrängt, ein Album zu schreiben, das unsere Geschichte erzählt. Ich glaube, das hatten wir noch nicht getan. Wir haben es in früheren Singles angedeutet“, sagt Fox. „Aber diese hier ist einfach wie: ‚Hier sind wir.'“

„Wir haben erst in den letzten Monaten offen zugegeben, dass wir verheiratet sind“, betont Couture.

Wie die besten Filmemacher, Autoren, Maler und Künstler aller Couleur schöpfen The Standstills aus persönlichen Erfahrungen, was zu Werken führt, die sich mit Menschen verbinden, die sie auf einer tieferen Ebene erleben. Ihre Songs können einen ausgelassenen Abend oder eine ruhige Autofahrt mit gleichem Gewicht untermalen.

„Wir haben uns komplett geöffnet und uns auf eine Art und Weise offenbart, wie wir es noch nie zuvor getan haben“, sagt Fox. „Es fühlte sich wie der richtige Zeitpunkt an. Wir haben immer auf unser Bauchgefühl gehört. Wir fühlten uns bereit, es zu tun. Dies ist das Album, auf das wir hingearbeitet haben. Ich hoffe, dass es die Leute genauso tief berührt, wie es uns bei der Entstehung und den Lebenserfahrungen, die wir für das Album gemacht haben, bedeutet hat.“

Es ist die gleiche Philosophie, die sie in ihre Beziehung zueinander eingebracht haben. „Wie beim Verlieben kann man es nicht erzwingen“, sagt Fox. „Man kommt einfach an. Als Renée und ich uns kennenlernten, war ich so sehr darauf konzentriert, Musik zu machen und in die Musikindustrie einzusteigen, dass ich es alleine schaffte. Aber mit Renée wollte ich dieses Gefühl für etwas Größeres als mich selbst nicht verlieren. So ist das mit der Liebe. Sie entsteht organisch. Wenn man diese Chance nicht ergreift, macht man sich selbst kein Geschenk.

„Wenn man nicht voll dabei ist, tut man nicht wirklich das Beste für seine Songs oder sich selbst.“

