Ceremonial Castings – Our Journey Through Forever

Ceremonial Castings feierten ihr 25-jähriges Jubiläum mit dem Album Our Journey Through Forever – ein Album voller alter Geschichten. Es wurden 18 Tracks aus den vorherigen Alben ausgewählt, welche mit einem Orchester neu aufgenommen wurden, zudem haben zwei neue Songs ihren Weg auf die Scheibe gefunden. Die neuen Versionen der Songs lassen die alten, bereits bekannten Versionen im Schatten stehen. Die Atmosphäre ist wie verzaubert und dem mystischen Nebel wurde viel mehr Hauch verliehen. Technisch bleiben die Songs auf demselben Niveau, man merkt aber, dass die Techniken verbessert wurden und die zwei Stunden viel intensiver durch einen hindurchdonnern. Man verliert sich in hexerischen Melodien und kommt vom Pfad des Textes ab, die Geschichten über die dunkle Vergangenheit Englands sind faszinierend und wie von einem Fluch besessen schwirren leichtfüßige Harmonien an einem vorbei, die sich wie Ketten um die Ohren legen.

Ceremonial Castings haben sich während der Aufnahmen extreme Gedanken gemacht, wie die Scheibe am beeindruckendsten sein kann – eine Sache, die man deutlich hinter einem großen Orchester fühlen kann. Our Journey Through Forever führt den Hörer an der Hand durch längst vergangene Zeiten, durch die Geschichte der amerikanischen Band. Die auf der Platte zu findenden musikalischen Stücke repräsentieren die Meinungen und Interessen der Band, welche teilweise bei manchen anderen Bandprojekten vergessen wird. Der Spaß kommt hier definitiv nicht zu kurz und den damaligen Kompositionen zu lauschen macht einen nur glücklich. Als würde man seinen geliebten Oldtimer polieren, zur Schau stellen und freudestrahlend mit dem Schlüssel dahinter stehen. So musste es sich bestimmt angefühlt haben, als Our Journey Through Forever finalisiert wurde. Reine Riffs und doomige Drums zerreißen die aufgebaute Spannung, die von Hexengesängen vernichtet wird. Ein für mich perfektes Revoir-Album, wobei ich mich über eine Handvoll neuer Songs gefreut hätte, die fehlen mir tatsächlich ein bisschen.

