The Stray Cats: Veröffentlichen neues Live Album ‘Rocked This Town: From LA To London’ am 11.09.2020

Am 11.09.2020 veröffentlicht das legendäre amerikanische Rock’n’Roll Trio The Stray Cats über das Label Surfdog sein neues Live-Album Rocked This Town: From LA to London. Vertrieben von der Mascot Label Group erscheint diese 23 Tracks umfassende Sammlung als CD-Boxset, Light Blue 2erLP und Digital.

Brian Setzer, Lee Rocker und Slim Jim Phantom trafen sich 2019 um ihr 40-jähriges Band Jubiläum zu feiern. Gemeinsam nahm man mit 40 das erste Stray Cats Album in 26 Jahren auf und tourte damit durch die USA und Europa, um 40 Jahre zeitlosen Rock’n’Roll und Rockabilly zu feiern.

Rocked This Town: From LA to London wurde auf der von Kritikern gefeierten Jubiläumstour aufgenommen. Man wird kaum glauben, dass so viel Rock’n’Roll Feuer von diesen drei Männern ausgeht, wenn sie ihre Songs schweißtreibend auf den Bühnen der Welt zelebrieren. Das Album enthält Stray Cats Klassiker wie Stray Cats Strut, Rock This Town, Fishnet Stockings, Rumble In Brighton und Runaway Boys und natürlich Songs vom aktuellen Album 40. Produziert wurde das Live Album von den drei Gründungsmitgliedern der Multi-Platin Band und gemischt wurde Rocked This Town von Vance Powell (Jack White, Arctic Monkeys).

Ihr Comeback und Jubiläumsalbum 40 öffnete die Tür zu einem neuen Kapitel in der Karriere der Stray Cats. Das Album landete auf Platz 5 der amerikanischen Billboard Charts, ihr höchster Chart Einstieg seit dem 1983er Album Built For Speed. 40 erreichte in Frankreich Platz 7 und in Deutschland Platz 6 der Album Charts. Das Rocks Magazin schreibt: „Das beste Album, das sie seit ihrem Debüt 1981 aufgenommen haben.“ „Eine Klasse für sich und wahnsinnig gut,“ urteilt das MINT Magazin und der Rolling Stone meint: „Ein lässiges Historienwerk“.

Stray Cats – Rock It Off (LIVE):

Live spielten die Stray Cats zunächst im Juni und Juli 2019 Shows in Europa, und tourten im August dann in Amerika. Wie Newsday (New York) feststellte: „Alle drei sind jetzt Virtuosen auf ihren Instrumenten, wobei Rocker und Phantom komplizierte Rhythmen miteinander verweben, während Setzer wilde Gitarrensoli liefert. Und Setzers Rockabilly-Gesang hat sich mit zunehmendem Alter nur verbessert, wie er bei Stray Cats Strut, oder einer wunderschönen Version von I Won‘t Stand In Your Way zeigt. Die Einfachheit ihres Bühnen Sets macht aus Songs wie Rock This Town epische Hymnen.“



Tracklisting:

01. Cat Fight (Over A Dog Like Me), 02. Runaway Boys, 03. Too Hip, Gotta Go, 04. Double Talkin‘ Baby, 05. Three Time‘s A Charm, 06. Stray Cat Strut, 07. Mean Pickin‘ Mama, 08. Gene & Eddie, 09. Cry Baby, 10. I Won‘t Stand In Your Way, 11. Cannonball Rag, 12. Misirlou, 13. When Nothing‘s Going Right, 14. (She‘s) Sexy + 17, 15. Bring It Back Again, 16. My One Desire**, 17. Blast Off, 18. Lust ‘N‘ Love, 19. Fishnet Stockings, 20. Rock This Town, 21. Rock It Off, 22. Built For Speed, 23. Rumble In Brighton

**On LP and digital only



More Infos:

www.straycats.com

https://www.facebook.com/Stray-Cats-1576129305971999/