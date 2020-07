Sapiency: enthüllen Albumdetails

Die Modern Melodic Death Metaller Sapiency werden am 25.09.2020 ihr neues Album For Those Who Never Rest bei Massacre Records veröffentlichen!

Es wurde vom Gitarristen Rene Ritzmann gemischt und von Aljoscha Sieg gemastert. Für die Gestaltung des Frontcovers ist Maximilian Wagner verantwortlich.

Die Tracklist des Albums ist weiter unten verfügbar. Hier kann man das Album bereits vorbestellen » https://lnk.to/forthosewhoneverrest

Freut euch auf einen massiven, energiegeladenen und transparenten Sound mit brutalen und vielseitigen Riffs!



Sapiency – For Those Who Never Rest