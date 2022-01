The Victims Reincarnate: veröffentlichen Debüt-EP und Teaser-Video

„The Victims Reincarnate – Nein, TVR sind keine echte Band. Vielmehr ist es so, dass ich neben meiner Schreiberei schon seit meinem vierzehnten Lebensjahr in diversen Metal-Bands klampfe und mich am Produzieren versuche. Und dass es in meinem doch ziemlich harten Horror-Roman Loopgod/Doomdog auch mit um das Schicksal einer fiktiven Metal-Band (vor allem um das der Keyboarderin Mary …) geht und im Buch viele kleine Hommagen und Eastereggs aus dem Metalbereich untergebracht sind, dachte ich mir, dass es cool wäre, TVR tatsächlich ein wenig unheiliges Leben einzuhauchen. Alles, was ihr unter dem unten stehenden Link findet, ist auf meinem Mist gewachsen, wenn man von den Drums absehen will. Für das Schlagzeug habe ich mich der Hilfe eines sehr talentierten Schulfreundes versichert, der einen wirklich beeindruckenden Job gemacht hat.

Ist das alles also nur eine kleine Schnapsidee oder ein Promogag? Hm … nein, nicht wirklich!

Insgesamt gibt es für das Projekt TVR bereits achtzehn Song-Skizzen, von denen ich die ersten vier auf dieser EP präsentiere. Also keine Angst, da kommt noch mehr …

Eigentlich sollte das selbst betitelte Debüt von TVR auch ein vollwertiges Album werden und auch ein wenig anders klingen. Die Musik ist doch deutlich härter geworden, als ich sie im Buch beschrieben habe und leider hat mir die Zeit gefehlt, um bis Jahresende noch mehr Stücke auszuarbeiten und zu Ende zu produzieren. Aber na ja, so ist das eben mit der Kunst – sie atmet, lebt und schlägt manchmal eigenwillige Wege ein. Und das ist gut so. 🙂

Die im Buch erwähnten Alben, Gravebreaker und Back From Heaven wird es auf jeden Fall noch geben und sämtliche anderen Streamingdienste und digitalen Musikportale werden in den nächsten Tagen hinzugefügt. Das Buch ist seiner digitalen Form als Bonus im Bandcamp-Release inkludiert!“ – Georg Bruckmann

https://thevictimsreincarnate.bandcamp.com/album/the-victims-reincarnate