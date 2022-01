Toundra – Hex

Artist: Toundra

Herkunft: Madrid, Spanien

Album: Hex

Genre: Post Rock, Post Metal, Instrumental Rock

Spiellänge: 45:25 Minuten

Release: 14.01.2021

Label: Insideout Music

Link: http://www.toundra.es/

Bandmitglieder:

Bass, Synth – Alberto Tocados

Schlagzeug, Piano – Álex Pérez

Gitarre, Synth – David López “Macón”

Gitarre – Esteban Girón

Tracklist:

El Odio. Parte I El Odio. Parte II El Odio. Parte III Ruinas La Larga Marcha Watt FIN

Die Spanier Toundra bringen am 14.01.2021 ihr neues Album Hex heraus. Erscheinen wird es über Insideout Music auf CD und Vinyl. Auf den neusten Output der spanischen Instrumental / Post Rocker habe mich so richtig gefreut. In der Coronazeit habe ich sie gleich zweimal verpasst, denn die geplanten Live-Acts in meiner Nähe zum Stummfilmklassiker Das Cabinet Des Dr. Caligari mussten leider coronabedingt abgesagt werden. Ich hoffe natürlich, dass sie das irgendwann mal nachholen. Das Cabinet Des Dr. Caligari, ein Stummfilmklassiker, zu dem keine Begleitmusik existiert, mit ihrer Musik live zu begleiten, wird bestimmt ein Erlebnis sein.

Nun kommt also mit Hex wieder ein „normales“ Album des Quartetts, welches 2007 in Madrid gegründet wurde. Seitdem servieren sie ihren Fans in schöner Regelmäßigkeit außergewöhnlichen Post Rock / Post Metal. Bis heute veröffentlichte das Quartett sechs Alben und ein weiteres mit Sänger Niño de Elche unter dem Bandnamen Exquirla. Hex ist demnach bereits ihr siebter bzw. achter Longplayer, je nachdem, wie man rechnen möchte.

Auskopplungen des mit Spannung erwarteten neuen Albums konnte man sich bereits im Oktober und November des letzten Jahres mit den Titeln El Odio. Parte I und El Odio. Parte II ansehen und anhören. Die Trilogie von El Odio, was übersetzt so viel wie der Hass bedeutet, findet auf Hex seinen Abschluss mit El Odio. Parte III. Neben den drei Teilen von El Odio befinden sich weitere vier Songs auf Hex.

Der erste Teil von El Odio ist ein wundervoll eindringliches Post Rock Stück. Der zweite Teil wirkt irgendwie leichter, er klingt partiell sogar so, als wären hier folkloristische (Flamenco) Teile eingeflochten. Der dritte Teil kommt dann wesentlich wuchtiger, voller Wut und Unbehagen. Er endet dann wesentlich melodischer und weicher. Man könnte sogar an eine Versöhnung denken. Ein tolles Post Rock / Post Metal Werk der Spanier zum Thema Hass.

Gitarrist Esteban Girón zum Hintergrund dieses Songs in drei Teilen: „Früher glaubte ich, wütend auf die Welt zu sein, sei der einzige Weg, um zu versuchen, meine Umgebung zu verbessern und das Leben derer zu verbessern, die ich liebe. All dies kann dich sehr leicht an wirklich dunkle Orte bringen. Das Leben ist zu kurz, um wütend zu sein!“

Es folgen noch vier weitere Songs auf dem Album, beginnend mit Ruinas. Ruinas ist ein Song, der voller Tempo und Energie ist. Die gitarrengeführten Melodien drehen sich ständig. Ruinas ist solch ein Song, der dich, wie ein Long Distance Calling 😉 auf jedem Livekonzert der Spanier unbedingt mitnehmen wird.

Daran knüpft La Larga Marcha, der lange Marsch, an. Für einen langen Marsch braucht man einen längeren Atem und muss diesen Marsch auch etwas gleichmäßiger angehen. So auch die Musik in diesem Song, er strotzt nur so vor Ausdauer.

Watt, der vorletzte Song des Albums, überrascht mit Saxofonklängen. Haben sich die Spanier da eventuell von den alten King Crimson inspirieren lassen? Ein toller, sehr dynamischer Song mit fast acht Minuten.

Einfach, verträumt und versöhnlich endet Hex mit dem Song FIN. Der Songtitel wurde wohl bewusst genommen, denn er bedeutet gleichzeitig das Ende dieses Albums.