„The Boys Are Back In Town“! Drei Jahre nach ihren begeisternden Auftritten bei Rock Meets Classic kehren Thin Lizzy zum Rock und Klassik-Spektakel von Veranstalter Manfred Hertlein zurück, um beim 10-jährigen RMC-Jubiläum dabei zu sein.

Der legendäre Gitarrist Scott Gorham (67) und sein charismatischer Sänger Ricky Warwick (52) haben 2019 selbst auch einen ganz großen Grund zu feiern: 50 Jahre Thin Lizzy! Fünf Jahrzehnte voller Hits wie The Boys Are Back In Town, Jailbreak oder Still In Love With You –die Fans von Rock Meets Classic dürfen sich 2019 auf ganz große Klassiker der Rockgeschichte freuen.

„Die Freude ist ganz unsererseits“, erklärt Scott Gorham, der 1974 für Gary Moore bei Thin Lizzy einstieg. „Wir hatten bei der RMC Tour 2016 eine großartige Zeit. Es ist eine Ehre für uns, dass wir gebeten wurden, 2019 wieder dabei zu sein – ganz besonders, weil wir nächstes Jahr mit Thin Lizzy unser 50-Jähriges begehen.“

Mat Sinner, der Musikalische Leiter von Rock Meets Classic betont:

„Was könnte es Schöneres geben, als auf der Rock Meets Classic Jubiläumstour 2019 auch die beiden 50-jährigen Bandjubiläen von Thin Lizzy und The Sweet zu feiern?! Zwei legendäre Bands, die uns alle musikalisch beeinflusst haben.“

Sinner weiter: „Scott Gorham und Ricky Warwick waren auf ihrer ersten RMC Tournee menschlich wie musikalisch eine große Bereicherung und gehören seitdem zum engen Kreis der RMC Family. Es war auch ein großer Wunsch der Band, dass wir diese grandiose musikalische Kombination noch einmal auf die Bühne bringen – und dieses Mal 100%ig mit „Whiskey In The Jar“ wie uns Scott Gorham bestätigte. Wir freuen uns riesig auf Thin Lizzy und den Spirit von Phil Lynott.“

Rock Meets Classic 2019 mit den Helden der Rockmusik

from Deep Purple: Ian Gillan

from REO Speedwagon: Kevin Cronin

from Thin Lizzy: Scott Gorham & Ricky Warwick

from The Sweet: Andy Scott & Pete Lincoln

from Loverboy: Mike Reno

& The Mat Sinner Band with the RMC Symphony Orchestra

Rock Meets Classic Jubiläumstour 2019

27.02.2019 Passau Dreiländerhalle

01.03.2019 München Olympiahalle

02.03.2019 Nürnberg Arena

03.03.2019 Frankfurt Jahrhunderthalle

06.03.2019 Zürich (CH) Hallenstadion

07.03.2019 Bamberg Brose Arena

08.03.2019 Regensburg Donau-Arena

09.03.2019 Ingolstadt Saturn-Arena

10.03.2019 Berlin Tempodrom

12.03.2019 Kempten bigBox

14.03.2019 Neu-Ulm ratiopharm arena

15.03.2019 Würzburg S.Oliver-Arena

16.03.2019 Ludwigsburg MHP Arena

17.03.2019 Bochum RuhrCongress

Tournee-Veranstalter – Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH

Tickets für alle 14 Tourstädte sind ab sofort erhältlich unter www.ticketmaster.de, www.eventim.de, www.tourneen.com sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Kommentare

Kommentare