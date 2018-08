Während der Release für Once Humans erstes Live Album Stage Of Evolution vor der Tür steht (28. September / earMUSIC), überrascht die Band ihre Fans mit dem Release der Studio Coverversion des Machine Head Titels Davidian von deren 1994er-Debütalbum Burn My Eyes.

Once Human Frontman und Gitarrist Logan Mader, der auch der ursprüngliche Gitarrist bei Machine Head war, erzählt: “Wir hatten viel Spaß während der Aufnahmen von unserem Davidian Cover. Für mich war es als Originalkünstler und Co-Autor des Songs aber auch eine sehr nostalgische Angelegenheit. Wir haben den Track auf unserem letzten Album veröffentlicht, jedoch nur als Bonus-Track für den Japanischen Markt. Nachdem wir wirklich viele Nachrichten bekommen und Kommentare von Fans außerhalb von Japan gesehen haben, die den Song hören wollten, haben wir beschlossen ihn weltweit zu veröffentlichen, sodass ihn jeder streamen oder kaufen kann. Burn My Eyes ist gerade 24 Jahre alt geworden, aber das Album ist noch immer als ein denkwürdiges und einflussreiches Album in Erinnerung. Dies ist unser Tribut an eine großartig Band und einen zeitlosen Song.“

Gesungen wird der Track natürlich von Once Humans Lauren Hart, einer der wohl niederschmetterndsten und schonungslosesten weiblichen Sängerinnen im Metal.

Der Track ist als digitaler Download und Stream verfügbar sowie als Songstream auf YouTube.

Hier kaufen oder streamen.

Nachdem ihr Debütalbum The Life I Remember im Jahr 2015 große Wellen geschlagen hat, haben sich Once Human weit über die Grenzen des melodischen Death Metal hinausbewegt, hin zu einem außergewöhnlichen Sound, so komplex und emotional, mit fast niederschmetternder Härte, der eine Eindringlichkeit besitzt, die nicht zu verkennen ist. Evolution war somit nicht bloß der Titel des zweiten Albums von Once Human, welches letztes Jahr erschien, sondern eine knallharte Ansage und Statement, das nach und nach immer mehr an Bedeutung gewann. Alleine das Video zu ihrer Single Eye Of Chaos wurde mittlerweile über 7,5 Millionen Mal auf YouTube angesehen. Stage Of Evolution ist die konsequente Weiterentwicklung des Evolution Albums vom Studio auf die Bühne und das erste Live-Album der Band.

Stage Of Evolution (Live)

Pre-order: https://oncehuman.lnk.to/StageOfEvolution

Flock Of Flesh: https://youtu.be/oNNoVqiMPjw

Evolution

CD: http://smarturl.it/OHEvolution_CD

iTunes: http://smarturl.it/OHEvolution_iTunes

Eye Of Chaos: https://youtu.be/9VHA0H8peZ0

Gravity: https://youtu.be/KOvAP_Hd7xg

Dark Matter: https://youtu.be/OTua2ZrZr7M

Kommentare

Kommentare