Thirty Tigers: Veröffentlicht am 05.10. neue Alben von John Smith und Will Hoge!

John Smith ist ein unabhängiger Musiker der fast 15 Jahre durch die ganze welt getourt ist. Nur mit einer Gitarre und seinem Koffer. Auf eigene Faust hat er bisher fünf Alben veröffentlicht und dafür viele Lorbeeren kassiert, sei es in UK oder auch außerhalb. Außerdem spielt er als Session Gitarrist und Sänger für illustre Namen wie Joan Baez, Lisa Hannigan und Martin Simpson.

John wird Hummingbird auf seinem eigenen Sublabel Commoner Records via Thirty Tigers am 05.10. als CD/LP und digital veröffentlichen.

Live wird John Smith bei uns ebenfalls zu sehen sein. Er kommt für zwei bestätigte Termine nach Deutschland!

02.12.2018 Berlin – Kantine am Berghain

03.12.2018 München – Ampere

Will Hoge müsste 2018 eigentlich kein neues Album veröffentlichen. Sein Vorgängerwerk „Anchors“ kam im August des letzten Jahres in die Läden und erreichte unter anderem Platz 6 auf den Billboard Heatseeker Charts und die Top 20 der Indie Charts. Er tourte durch Amerika und Europa und könnte es seitdem eigentlich ruhig angehen lassen.

Aber da ist etwas über das er nicht aufhören konnte zu denken: Seine Kinder.

Grenzpolizei. Politische Korruption. Anti-Intellektualismus. Armut. Waffenkontrollen. Ein zerstörtes Bildungssystem. Desinteresse an dem Leiden anderer. All diese Dinge belasteten Hoge und er konfrontiert sie alle direkt auf My American Dream, das zusammen mit einer Kopie der U.S. Verfassung und einem Lyricsheet auf LP und CD am 05.10. via Edlo / Thirty Tigers veröffentlicht wird.

Mit My American Dream hofft Hoge, dass andere seinem Beispiel folgen werden. Die Welt durch die Augen eines anderen zu sehen und vielleicht anzufangen das Chaos in dem wir Leben wieder gerade zu biegen.

Kommentare

