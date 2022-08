Thundermother: feiern Album-Veröffentlichung mit brandneuem Musikvideo zu „Loud And Free“

Kaum ein Hardrock-Act hat in den letzten Jahren so abgeräumt wie die All-Female-Rock-Band Thundermother. Am Freitag erschien ihr brandneues Album, Black And Gold, über AFM Records, und zeigt die Schwedinnen in gewohnt adrenalingeladener Thundermother Manier: Vor Kraft-strotzendem, dreckigem und dennoch eingängigem Rock’n’Roll mit dem unwiderstehlichen Feelgood-Appeal!

Ihre Album-Veröffentlichung wird natürlich ganz im Thundermother Stil gefeiert, und zwar Loud And Free! „Wir jammen den Track seit Jahren in unseren Soundchecks, und freuen uns, dass daraus endlich ein kompletter Song wurde“, erzählt Gitarristin Filippa Nässil. „Wir sind verrückt, wir kennen unseren Wert und wir kennen uns im Rock ’n‘ Roll aus. Wir können es kaum erwarten den Song live zu spielen!“

Schließt euch der Thundermother Rock ’n‘ Roll Armee an & seht das brandneue Video zu Loud And Free an:

Mit bislang vier gefeierten Studioalben und zahllosen, mitreißenden Livekonzerten haben Thundermother ihr großes künstlerisches Potenzial bereits vielfach unter Beweis gestellt. Thundermother sind für die Bühne geboren, ihre energiegeladenen Liveshows muss man gesehen haben. Aktuell befindet sich die Band auf USA-Tour mit den Scorpions, schon bald sollen neue Europa Dates auch bei uns folgen sowie nachgeholt werden. Alle Livetermine der Band findet ihr weiter unten.

Ihr neuer Longplayer Black And Gold wurde in den Stockholmer Baggpipe Studios aufgenommen, und von Søren Andersen in den Medley Studios in Kopenhagen gemixt und gemastert. Das Album ist als Vinyl, CD und Digitalen Formaten über AFM Records erschienen, Bestellungen sind HIER möglich!

Black And Gold Tracklist:

01. The Light In The Sky

02. Black And Gold

03. Raise Your Hands

04. Hot Mess

05. Wasted

06. Watch Out

07. I Don’t Know You

08. Looks No Hooks

09. Loud And Free

10. Try With Love

11. Stratosphere

12. Borrowed Time

Thundermother live:

als Special Guest auf der Scorpions US-Tour:

Aug 21 Toronto, ON (Budweiser Stage)

Aug 24 Quebec City, QC (Centre Videotron)

Aug 27 Montreal, QC (Bell Center)

Aug 30 Detroit, MI (Pine Knob Music Theatre)

Sep 01 Rosemont, IL (Allstate Arena)

Sep 05 Atlantic City, NJ (Borgata Casino)

Sep 07 Belmont Park, NY (UBS Arena)

Sep 09 Mashantucket, CT (Foxwoods Casino)

Sep 12 Hollywood, FL (Hard Rock Live)

Sep 14 Tampa, FL (Amalie Arena)

Sep 17 Houston, TX (Toyota Center)

Sep 19 El Paso, TX (Don Haskins Center)

Sep 21 Tulsa, OK (BOK Arena)

Sep 24 San Antonio, TX (Freeman Coliseum)

Sep 27 Dallas, TX (American Airlines Center)

Sep 29 Denver, CO (Ball Arena)

Oct 01 San Diego, CA (Viejas Arena)

Oct 04 Los Angeles, CA (The Forum)

Oct 07 Fresno, CA (Save Mart Center)

Oct 09 Portland, OR (Moda Center)

Oct 13 Spokane, WA (Spokane Arena)

Oct 15 Tacoma, WA (Tacoma Dome)

Oct 18 Oakland, CA (Oakland Coliseum)

Oct 21 Las Vegas, NV (Mandalay Bay)

Thundermother sind:

Guernica Mancini – Gesang

Filippa Nässil – Gitarre

Emlee Johansson – Drums

Mona Lindgren – Bass

Thundermother online:

www.thundermother.com

www.facebook.com/thundermother