Time For Metal Adventskalender 2021: die Gewinner der ersten 11 Tage stehen fest

Wie jedes Jahr haben wir an diesem Adventssonntag die Gewinner des Adventskalenders der ersten Woche ermittelt.

Alle Glücklichen wurden heute per E-Mail benachrichtigt.

Was ist im Adventskalender 2021

Wer wissen will, was es kommende Woche in unserem Adventskalender gibt, der sollte dringend mal in unser Podcast-Spezial reinhören. Hier verraten wir die ersten spannenden Inhalte, die sich hinter Türchen fünf bis elf verstecken.

Die folgenden Gewinner wurden am 05.12.2020 ausgelost

Tag 01: Martina S. aus Trossingen

Tag 02: Jan M. aus Hamburg

Tag 03: Marcel M. aus Meppen

Tag 04: Susanne J. aus Solingen

Die folgenden Gewinner wurden am 12.12.2020 ausgelost

Tag 05: Marcus P. aus Porta Westfalica

Tag 06: Stefan W. aus Bergheim (TFM Merch-Paket)

Tag 06: Elke N. aus Bedburg (EMP-Gutschein)

Tag 06: Nicole H. aus Uslar (EMP-Gutschein)

Tag 06: Roman F. aus Schöffengrund (EMP-Gutschein)

Tag 07: Dominik M. aus Herrenberg

Tag 08: Temmo B. aus Kiel

Tag 09: Debbie S. aus Ketsch

Tag 10: Wolfgang H. aus Leonberg

Tag 11: Angela H. aus Remscheid

Weiter Auslosungen

Allen, die nicht gewonnen haben wünschen wir weiterhin viel Glück und besinnliche Adventstage.