Filmtitel: Hanna Svensson – Blutsbande 2

Sprachen: Deutsch, Schwedisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 465 Minuten

Genre: Krimi

Release: 03.12.2021

Regie: Kristian Petri, Simon Kaijser, Kristina Humle, Jens Sjögren

Link: www.edel.com/entertainment/

Produktion: Edel Motion



Schauspieler:

Marie Richardson, Adam Pålsson, Magnus Krepper, Alexej Manvelov

Hanna Svensson – Blutsbande konnte mit seinem Debüt vor zwei Jahren viele Schwedenkrimi-Anhänger begeistern und hat durch die Bank weg positive Kritiken erhalten. In diesem Winter passend zu Weihnachten gibt es die zweite Staffel unter den Weihnachtsbaum. Am 03.12.2021 wurde der Streifen mit über 460 Minuten über Edel Motion veröffentlicht. Mit dabei Marie Richardson, Adam Pålsson, Magnus Krepper und Alexej Manvelov, die dem Nachfolger ein spannendes Gesicht verpassen. Kann man die extrem hohe Hürde überspringen, bleibt man auf selbigem Niveau oder geht es tatsächlich schon wieder bergab? Diesen elementaren Fragen gehen wir gleich mal auf den Grund.

Die Story von Hanna Svensson – Blutsbande 2:

Ein halbes Jahr nachdem Hanna Svensson den übermächtigen Boss des Syndikats, Davor Mimica, dingfest gemacht hat, sucht sie weiter akribisch nach ihrem Verräter. Ausgerechnet in den eigenen Reihen, die sie als festen Rückhalt benötigt, sticht dieser Stachel tief in die offene Wunde. Ihr Sohn Christian befindet sich zudem immer noch auf der Flucht vor den rachsüchtigen Mimicas. Während Hanna und Björn der Sache nachgehen, kann sie tatsächlich Jovan Mimica dazu bringen, dem Duo unterstützend unter die Arme zu greifen. Dabei überschreiten die Protagonisten immer mehr ihre Kompetenzen und bringen ihre Mitmenschen in Gefahr. Auf Messers Schneide dringen sie immer tiefer in die Verwicklungen ein und hinter jeder Ecke lauert die nächste Gefahr, die das ganze Unterfangen beenden könnte.