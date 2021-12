Adventskalender 2021 – Türe 8

Craving – By The Storm Audio-CD

Craving for Chaos – Bring Of Calamity Audio-CD

Fall Of Carthage – Behold Audio-CD

Jakko N Jakszyk – Secrets & Lies Audio-CD

Kill Procedure – Brink Of Destruction Audio-CD

Skeleton Pit – Lust To Lynch Audio-CD

Time For Metal – 10 Years Of Time For Metal Einlassbändchen One Size Fits All

Time For Metal – 10 Years Of Time For Metal Einlassbändchen One Size Fits All

Kneipenterroristen – Rotlicht Party Rock ’n‘ Roll – Kondom Kondom

Chris Bay – In The House Of Broken Love Promo-CD

Kneipenterroristen & Freunde – 24 Schäumende Stimmungshits Promo-CD Handsigniert

Kneipenterroristen & Freunde – Schäumende Stimmungshits 2 Promo-CD Handsigniert

Noiss – Noiss Promo-CD

Zwenz – A Life’s Work Of Natrgaard Promo-CD

Tame The Abyss – The Came In The Night Promo-Kit inkl. handsignierter Autogrammkarte; Sticker; Promo-CD

Dawn Of Disease – Worship The Grave (Colored Print) T-Shirt Fruit Of The Loom; Female M

Insignium – Infamie Und Urgewalt T-Shirt Fruit of The Loom; Male S

Turn The Course – Skullhand T-Shirt Gildan; Male M