Time For Metal Adventskalender 2021: über 50 Partner unterstützen uns dieses Jahr beim Adventskalender

In zwei Tagen steigt endlich wieder unser großer Time For Metal Adventskalender 2021. Wir haben dazu weitere Partner für euch gewonnen und wollen sie euch nicht vorenthalten:

EMP, networking Media, Metal Promotions, earMusic, CMM GmbH, MCS – Marketing & Communication Services, Nailed To Obscurity, Burial Vault und Chaosbay

Alle bereits bestätigten Partner des Time For Metal Adventskalender 2021 findet ihr hier:

EMP, Sonos, Revell GmbH, Sony Music, Century Media Records, EFAG GmbH & Co. KG, Firma Beerenweine Riese GmbH & Co. KG, SPV/Steamhammer, More Than Just A Drink, Apostasy Records, networking Media, Metal Promotions, earMusic, CMM GmbH, MCS – Marketing & Communication Services, Kettenfett, Bender-Edelbrände, Gordeon Music, Sailor Entertainment, Pure Steel Records, Lifeforce Records, All Noir, Rosenheim Rocks, m2 mediaconsulting, Head Of PR, Verlag Andreas Reiffer, Uncle M, Glücksstern-PR, A Change For Metal, Remedy Records, Nauntown Music, MDD Records, Massacre Records, Another Dimension, Themroc GbR, Sure Shot Worx, GerMusica PR, Pride & Joy Music, Noisolution, Bite It Promotion, Noizgate Records, Deafground Records, Znaps Sweden, Kneipenterroristen, Go Down Records, Starkult Promotion, CMM Online, Torturized, Horizont, Nailed To Obscurity, Burial Vault, Chaosbay und Rising Insane waren so freundlich, einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen.

Euer Time For Metal Team