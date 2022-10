Time For Metal Adventskalender 2022: hier sind die ersten Infos und Partner

Seit elf Jahren starten wir unseren großen Time For Metal Adventskalender. Wie in den letzten Jahren haben wir wieder ein einzigartiges Design für euch, was wir in den nächsten Wochen vorstellen werden. Wir alle haben uns dieses Jahr mal wieder ganz klar anders vorgestellt und mussten uns dennoch erneut aufgrund diverser Ereignisse sehr einschränken. Wir sehen uns daher in der Pflicht, mit vollem Elan und Ehrgeiz unseren Jahresabschluss wie gewohnt mit euch zusammen in der Form unseres Kalenders zu feiern.

Die ersten Informationen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das Prinzip bleibt gleich: Jeden Tag gibt es einen glücklichen Gewinner, der ein dickes Paket aus diversen Artikeln der Welt des Rock und Metal erhält. Seit drei Jahren ist es bei uns Tradition, dass unser Kalender nicht nur 24, sondern 26 Türchen hat. Damit sorgen wir für weitere coole Gewinne, die euer Fest noch lauter werden lassen. Damit ihr über mögliche Gewinne philosophieren könnt, geben wir euch gleich noch unsere ersten Partner für 2022 bekannt: EMP, Sony Music, Century Media Records, AFM Records, Massacre Records, Verlag Andreas Reifer, More Than Just A Drink, Another Dimension, GerMusica PR, Oktober Promotion, Pride Shall Fall und Rosenheim Rocks waren so freundlich, einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen. Weitere News und Partner zum Kalender folgen in den nächsten Tagen. Euer Time For Metal Team!