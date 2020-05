Time For Metal: Gewinne eins von zwei Time For Metal „This Is Metal“-T-Shirts

Liebe Gemeinde der guten Musik,

wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, könnt ihr ganz einfach Fördermitglied beim Time For Metal e.V. werden und uns damit bei unserer Arbeit aktiv unterstützen. Als Dank für den tollen Support lassen wir uns immer wieder neue Sachen einfallen. So verlosen wir unter unseren ersten zehn Fördermitgliedern jeweils eine von zwei Time For Metal T-Shirts – oder Girlie Tanktops (der Gewinner entscheidet über Größe und Art – je nach Verfügbarkeit).

Teilnehmen kann man an dieser Verlosung recht einfach. So kommen die ersten zehn Fördermitglieder, die uns über die Plattform Steady unterstützen, in den Lostopf. Unabhängig von der Höhe eurer Unterstützung. Die Verlosung endet automatisch am 10.05.2020 oder aber, wenn das zehnte Fördermitglied registriert wurde – die Gewinner werden in unserem Steady-Block und auf unserer Seite bekannt gegeben.

Einsendeschluss

Sunday 10th of May 2020 12:00:00 AM

Fördermitglied werden:

