All Good Things: 6. Livestream-Session am Samstag, 02.05.2020 – 24:00 h

Morgen steigt die nächste und bereits 6. Livestream-Session der kalifornischen Rocker All Good Things featuring Gast-Star Phil X:

Samstag, 02.05.2020 – 24:00 h hier:

Mittlerweile haben All Good Things in den letzten 5 Wochen jeden Samstag Abend einen erfolgreichen Live-Streaming Event veranstaltet.

Und immer wieder sind es auffallend viele deutsche Fans, die sich in den Kommentarspalten von Facebook und Youtube zu erkennen geben.

Letzte Woche hat die Band außerdem bekanntgegeben, das im Sommer diesen Jahres – zumindest in den USA – endlich ihr neues Album via Better Noise Records veröffentlicht wird. Wann die VÖ in DE passieren wird, steht gegenwärtig leider noch nicht fest.

Wer einen kleinen Einblick in die Qualität des All Good Things-Streams bekommen möchte, kann dies mittels der drei nachstehender Songs aus den LiveStream-Sessions tun:

All Good Things – Stay Now (Saturday LiveStream)

All Good Things – Fight (Saturday LiveStream)

All Good Things – Born Ready (Saturday LiveStream)

… rockt! Oder?